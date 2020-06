Jihoaustralská přehrada je vypuštěná. Po 90 letech ji čeká rekonstrukce

Největší vodní přehradu na jihu Austrálie čeká údržba a úpravy. Rekonstrukcí projde poprvé za 90 let své existence. Musela být proto vypuštěna.

Místo vodní nádrže teď Mount Bold připomíná spíše vyschlé koryto řeky. Australanům slouží už od roku 1930, od té doby neprošla žádnou větší údržbou. Aby ustála případná zemětřesení nebo záplavy, musí ji technici prověřit.



"Je o ní dobře postaráno, teď je na nás, abychom ji vylepšili a postarali se o ni ještě lépe. Přehrady jsou úplně odlišné od dalších typů infrastruktury, funkční musí vydržet velmi dlouho," sdělil manažer projektu Eric Von Wielligh.



Nádrž Mount Bold představuje zdroj pitné vody pro téměř půl milionu lidí v okolí jihoaustralského města Adelaide. Rozkládá se na ploše tří kilometrů čtverečních a její hráz je vysoká 50 metrů. Kvůli rekonstrukci musela být z větší části vypuštěna. Předtím byla prázdná jen jednou, a to před 26 lety. K žádné velké údržbě ale tehdy nedošlo.



"Je to skvělý způsob, jak práci vykonat dobře a kvalitně. Údržbu takhle můžeme provést i bez potápěčů, kteří by ji jinak museli udělat v nádrži plné vody," uvedl manažerer objektu Mark Gobbie.



Práce by měly zabrat přibližně tři týdny. Poté se opět začne plnit vodou. "Vždy doufáme, že se naše nádrž naplní přirozeně a co nejrychleji. Meteorologové jsou optimističtější s předpovědí na příštích 12 měsíců, než s tou jakou jsme měli na poslední rok. Ale nikdy nevíte, co se stane," dodal Gobbie.



Vody je teď v porovnání s plným stavem minimum. Technici příležitost využili jak k výlovu ryb, tak ke sbírání odpadu ze dna přehrady. Už teď ho vylovili více než 27 tun.