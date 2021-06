Stačí praktici a nemocnice, na jihu Čech skončí očkovací centra

Celkem bylo v Česku aplikováno přes 7,8 milionu dávek vakcíny proti covidu-19. Druhou dávku už dostaly bezmála tři miliony lidí. Nejvíce lidí je očkováno v Praze, Jihočeském a Jihomoravském kraji.

Na jihu Čech je naočkováno první dávkou přes 57 procent obyvatel starších 16 let. Ukončené očkování má v kraji 32 procent tamních obyvatel. "Jihočeský kraj patří mezi k nejlépe proočkovaným regionům, byť ještě musíme bojovat o to, aby to proočkování finální z celé té populace bylo co nejvyšší," řekl hejtman kraje Martin Kuba (ODS).

Na jihu Čech zvládli denně naočkovat okolo osmi tisíc lidí. Počet nových zájemců o očkování ale výrazně klesá, a vedení kraje se proto rozhodlo během července a srpna postupně ukončovat provoz očkovacích center.

"Jsme připraveni v průběhu těchto měsíců na postupné utlumování provozu očkovacích center, protože už se bude těch lidí očkovat mnohem méně a budeme velmi pravděpodobně schopni to dělat v našich nemocnicích," dodal Kuba.

Vedení kraje už plánuje také přeočkování třetí dávkou. Ta by se měla podávat zřejmě od začátku příštího roku. Vakcinaci mají mít v kraji na starost praktičtí lékaři.