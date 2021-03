Jindřich Forejt leží v umělém spánku. Po covidu ho postihla mrtvice

Jen co se dostal z jedné nemoci, hned ho postihla další. Bývalý hradní protokolář Jindřich Forejt podle informací deníku Blesk leží v umělém spánku v jedné z pražských nemocnic. Postihla ho mrtvice a zřejmě i krvácení do mozku.

Nejdříve koronavirus, teď mrtvice. Bývalého hradního protokoláře a dnes analytika Institutu Václava Klause stíhá jedno neštěstí za druhým. Forejt nyní leží v umělém spánku v jedné z pražských nemocnic. Údajně má i krvácet do mozku. Záchranku si prý stačil zavolat sám.



"Minulý pátek říkal, že byl na testech a že mu vyšly tak, že podle protilátek ho už měl prodělaný v minulosti. Do toho vtipkoval, že ho brní ruka a že v ní nic neudrží," řekl deníku Blesk zdroj, který si nepřál být jmenován. Forejt prý byl převezen do jedné z pražských nemocnic. "Nemohu to potvrdit, víc o tom nevím," řekl mluvčí Institutu VK Petr Macinka.

Na Twitteru se k Forejtově nemoci vyjádřil i mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. "Přeji z celého srdce Jindřichu Forejtovi plné uzdravení, aby tuto těžkou zkoušku překonal," vzkázal mu Ovčáček.



Jindřich Forejt působil od roku 2004 jako ředitel odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky. Ve své funkci zastihl jak Václava Klause, tak i Miloše Zemana. Z Hradu odešel z "osobních a zdravotních důvodů" v prosinci roku 2016. Ovšem jen o měsíc dříve na světlo vyplula kauza, v níž má údajně Forejt na videu brát tvrdé drogy a oddávat se sexuálním hrátkám s mladým prostitutem. Dnes je analytikem Institutu Václava Klause. Je svobodný a bezdětný.