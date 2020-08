Jiří Krampol promluvil o náhlé smrti milované manželky Hanky

Nečekaná smrt manželky Hany Jiřího Krampola zdrtila. Namísto společného stáří musí plánovat pohřeb. Herec redakci TN.cz přiblížil, co smrti jeho ženy předcházelo.

Náhlou smrt milované partnerky nese oblíbený herec velmi statečně. V rozhovoru pro TN.cz se svěřil, že na něho tíha celé tragédie plně dolehla. Přesto popsal, co úmrtí jeho ženy předcházelo.

"Měla vřed na jícnu, prasklo to, a to byl důvod smrti. Krvácení zadního traktu," přiblížil Jiří Krampol. Zdravotní problémy spojené s vředy dle jeho slov Hanku trápily už dlouho. Tomu, že by měly vést k její smrti, však prý nic nenasvědčovalo.

Žádný náznak toho, že se schyluje k tragédii, se dle jeho slov neobjevil ani během pondělí. "Nic takového ten večer. Vypadala v pořádku," popsal herec. To se však změnilo po večeři. Hance se po jídle udělalo zle a zamířila na toaletu. Tam však nedošla. Sotva vstala od stolu, upadla na zem. Její manžel se jí do poslední chvíle snažil pomoci. Marně.

"Zvládám to, ale je to šok," přiznal zdrcený Krampol. Se svou ženou plánoval v srpnu dovolenou. Na tu už nedojde. Namísto toho je nucený plánovat pohřeb. V těžkých chvílích jsou mu velkou oporou přátelé, rodina i jeho manažer Miloš Schmiedberger.

Se smutkem hodlá oblíbený herec bojovat prací. Chce tak přijít alespoň částečně na jiné myšlenky. "V pátek mám už nějaké vystoupení. Abych vám řekl upřímně, já teďka jsem takový mimo, nevím, co se vůbec děje," svěřil se redakci TN.cz s poděkováním fanouškům za vyjádřenou podporu.

Hance Krampolové už vřed na jícnu jednou praskl. Tehdy ji lékaři z Nemocnice Na Františku ještě dokázali zachránit.