Jiří Krampol půl roku po smrti manželky: Dojemná slova o životní lásce

Herec Jiří Krampol má za sebou velmi smutnou událost. Loni v srpnu zemřela jeho milovaná manželka Hanička. S tou spolu byli skoro 32 let.

V rozhovoru pro TN.CZ přiznal, že mu jeho milovaná pořád strašně chybí a popisuje, jak ji poznal v době, kdy Haničce bylo jenom 15 let: "Je to strašná rána, já se s tím nemůžu furt smířit. Byli jsme spolu skoro 32 let. Navíc jsem ji znal od jejích 15 let. Poznal jsem ji jako holčičku, když přišla pro fotku a já byl v divadle. Tehdy jsme hráli v divadle Ateliér. Tak jsem jí řekl, až vyrosteš, tak přijď a ona přišla. Byl to nejsilnější vztah v mém životě. Je mi po ní smutno," popsal svůj životní příběh.



Na to, že by si našel novou partnerku, teď Jiří Krampol nemá ani pomyšlení. "Takový nějaký to spojování s nějakými lidmi, já to nechápu. Někdo si myslí, že vám umře partner a vy se otočíte a najdete si někoho jiného. To ale není tak jednoduché, tak to nefunguje," vysvětlil Krampol a potvrdil, že Hanička byla jediná, která si kompletně získala jeho srdce.

Dvaaosmdesátiletý herec letos podstoupil očkování proti koronaviru. Přestože první vakcinace proběhla bez jakýchkoli komplikací, problémy nastaly u druhé dávky. Projevily se u něj nežádoucí účinky a herce museli hospitalizovat v nemocnici.

"Nezoufám, nerouhám se. Dostal jsem dvě vakcíny a po tom druhém očkování mi teda bylo zle. Byl jsem tři dny v nemocnici. Byla to nějaká prudká reakce na to. Jinak se mám celkem dobře. Zdravotně jsem na tom dobře. Když jsem byl na vyšetření, tak mi řekli, že je všechno v pořádku, ale já si myslím, že mě spíš blbě vyšetřili," řekl se smíchem Jiří Krampol, který si pochvaluje své pevné zdraví.

Ani v dnešní koronavirové době Jiří nezahálí. Naplno se věnuje herectví, natáčí dva televizní pořady, dotočil film, a aby toho nebylo málo, pracuje hned na třech knihách.

"Mám štěstí, že mám v téhle hrozné době práci, ale modlím se, aby to už skončilo," popsal život herce Krampol, který ve volném čase hlavně cvičí a překládá vtipy z amerických knížek: "Je to pracné, protože moje angličtina je chabá, ale snažím se. No a pak taky chodím mezi přátelé a snažím se přežít," uzavřel.

