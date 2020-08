"Žádná morbidní show." Krampol řekl, jak chce pohřbít manželku Hanku

Hana Krampolová, manželka oblíbeného herce Jiřího Krampola, zemřela náhle v pondělí v podvečer. Herec nyní redakci TN.cz prozradil podrobnosti plánovaného posledního rozloučení a řekl, co chystá do budoucna.

Redakce TN.cz zastihla ve čtvrtek Jiřího Krampola ve chvíli, kdy mířil pro výsledky pitvy své ženy. "Oni to nemůžou poslat, musí se pro to dojít," vysvětlil herec. Hana Krampolová podle prvotních závěrů vykrvácela poté, co jí praskl vřed.

Jiří Krampol přiznal, že klasické pompézní pohřby nenávidí a se svou ženou se hodlá rozloučit v důstojném a klidném kruhu rodiny a nejbližších přátel. Klasický pohřeb se konat nebude, dojde na zpopelnění.

"V pondělí plánujeme rozloučení, takové soukromé, v kruhu rodiny. Já žádný pohřeb nechci, je to show. Když se podíváte do novin, to jsou takové blbosti a nesmysly, už jsem na to alergický. Někdo tam vykecává nějaké kraviny, které se nikdy nestaly," svěřil se herec redakci TN.cz se svou averzí k pietním akcím.

Pohřeb tak proběhne v pondělí dopoledne v Praze. Podle Krampola řečnění nad hrobem nehrozí. S přáteli a rodinou plánují navštívit jednu z tamních restaurací, kde se obvykle konají svatby.

"Promluví tam kněz a mladí lidé nám zazpívají krásnou italskou árii. Bude to decentní, důstojné. Já si právě přeju, aby to bylo takové. Aby to nebylo morbidní, aby tam nebyly nějaké rakve a urny, osobně to nesnáším. Hrozně mi to vadí," svěřil se oblíbený herec.

Hanka bude pochována do rodinného hrobu v Olšanech, vedle své matky. Krampolovi vyjádřili podporu herečtí kolegové i fanoušci. Dle svých slov během středy prakticky neustále zvedal telefony.

"Bylo to milé, že si na ni nebo na mě vzpomněli. Člověka to povzbudí, ale tu bolest to tomu člověku nevezme," poděkoval přátelům i fanouškům za vyjádřenou podporu.

Oddávat se smutku zavřený sám v bytě nehodlá. Na dovolenou, kterou plánoval se svou milovanou ženou, vyrazí s kamarády. Na Moravu odjedou 16. srpna a zůstanou tam pět dní.

"My jsme tam měli jet se ženou, já jsem to nejdřív chtěl vzdát, chtěl jsem to zrušit, ale pak jsem si řekl: Mám tady sedět na pokoji a truchlit? To radši pojedu na místo, kde jsme měli být spolu, a vzpomínat tam na ni," popsal Jiří Krampol.