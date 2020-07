Jirka chodil do 5. třídy, pak lékaři odhalili zákeřnou nemoc! Dárce pro něj hledá i Klus

Jirka letos chodil do 5. třídy, byl to úplně zdravý kluk. Pak ale přišla velká rána v podobě velmi vážné nemoci. Pro uzdravení je třeba najít vhodného dárce kostní dřeně, jejich nábor se ale s příchodem koronaviru téměř zastavil. Zápisem do registru může každý zvýšit možnost bojovat se zákeřnými nemocemi nejen Jirkovi.