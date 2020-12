Jistých 10 tisíc, peníze za péči o děti. S tím počítá reforma penzí. PŘEHLED

Navržená reforma obsahuje základní důchod ve výši 10 tisíc korun pro každého, kdo odpracoval 25 let a platil odvody. Zároveň se má lidem penze zvyšovat spolu s tím, kolik vychovali v životě dětí.

"Především maminky, co jsou dnes v důchodu a mají zásluhu na výchově nás, dnešních poplatníků, chceme ocenit zvýšením důchodu o 500 Kč měsíčně za každé vychované dítě. Jsem rád, že tento náš návrh Komise pro spravedlivé důchody akceptovala," napsal na twitteru předseda lidovců Marian Jurečka.

"Výchovný" bonus k důchodu ale nemá růst donekonečna - strop má být na částce 1500 korun měsíčně navíc, tedy za tři potomky. A to pro "hlavního pečujícího rodiče."

Reforma počítá také s tím, že lidé, kteří vykonávají náročné povolání, budou moci odejít do penze dřív - za každých deset let "tvrdé dřiny" budou mít nárok na důchod o rok dřív oproti ostatním.

Nejzásadnější změny, s nimiž reforma počítá:

Podle ministerstva současný systém penzí také dostatečně neoceňuje pracující důchodce a přibližně 121 tisíc seniorů nemá penzi ani 10 tisíc, i když celý život pracovali. A někteří kvůli podmínce platit odvody 35 let na důchod nedosáhnou vůbec. I proto se má povinná doba pojištění o 10 roků zkrátit.

Ministerstvo pro lepší představu ukázalo také několik modelových příkladů. Například bývalá kuchařka, která je v důchodu aktuálně 5 let, vychovala tři děti a má podle současných pravidel penzi 12 512 korun, by si po zavedení reformy měla polepšit na 14 012 korun měsíčně.

Modelové příklady, jak se po reformě penze změní:

Celkem by si díky penzijní reformě měla finančně polepšit až třetina žen a asi desetina mužů. Vláda má návrh dostat na stůl příští rok v únoru, následně musí reforma projít Sněmovnou a Senátem a musí ji podepsat prezident.

Garantovaný důchod deset tisíc by tak lidé mohli mít od ledna 2022, ke stejnému datu by se zkrátila i potřebná doba pojištění z 35 na 25 let. O rok později se pak podle plánu ministerstva začne vyplácet zmiňované výchovné a od ledna 2024 se upraví důchodový věk pro náročné profese.