Jíte oběd na pracovišti? Snižuje to efektivitu práce, tvrdí psycholog

V mnoha českých firmách se rozhořel boj o jídlo. Zaměstnanci si podle průzkumů stále častěji berou jídlo přímo na pracoviště, a to vadí některým jejich kolegům. A nejde prý jen o nepříjemný zápach. Podle psychologů to celkově snižuje efektivitu práce.

Spokojený zaměstnanec pochutnávající si na obědě - pohled, který známe z řady českých kanceláří. Jenže co jednomu dělá radost, druhého vytáčí.

Někteří zaměstnanci na pracovišti klidně posvačí i smradlavá jídla jako jsou třeba syrečky. Trpí tím třeba pan Marek. Kvůli zachování dobrých vztahů chtěl zůstat v anonymitě. "Mám kolegu, který je vyloženě prase. Jí na pracovišti, v oblibě má třeba tuňáka, vajíčka a různý takovýhle jídla, který zapáchají. Máme permanentně otevřený okno," stěžuje si pan Marek.

"Když jich je víc na malém prostoru a tráví spolu spoustu času, tak se dostavuje určitá forma ponorkové nemoci. Některé projevy jim jdou strašně na nervy," tvrdí psycholog Tomáš Morávek. Oblíbené jídlo se během chvíle může stát zdrojem zápachu a to jen proto, že ho vedle obědvá kolega. I ženy jsou prý schopné řešit spory radikálně - například stříkáním spreje proti zápachu.

Pan Neuman je na druhé straně. V práci si pochutnává pravidelně. Jídlo si vaří doma a pak si ho v krabičkách nosí do práce. "Jídlo z domova si nosím proto, že cvičím a kantýna mi není schopná nabídnout to, co já bych potřeboval ve svým jídelníčku mít. Vůbec nemám dojem, že by to kolegům nějak vadilo," tvrdí pan Neuman.

Zápach ale není jediným problémem. Lidé si stěžují i na nepříjemné zvuky jako třeba hlasité žvýkání, mlaskání anebo srkání nápojů. "Když někdo z kolegů z práce nebo i doma mlaská, tak mi to vadí," zní jeden z názorů v anketě. "Nevadí, mám radost, že mu chutná," tvrdí jiný z dotázaných.

Důvodem proč řada z nás obědvá na pracovišti je snaha o maximální využití času. Podle odborníků to je špatně. "Dokonce se zjistilo, že lidé, kteří na místě obědvají a neodejdou od stolu jsou méně efektivní. Je to dáno tím, že my potřebujeme změnu, to nejlepší, co můžeme udělat během obědové přestávky je odskočit si pryč," vysvětluje Morávek. Problémem je i to, že jedlíci můžou zašpinit řadu důležitých dokumentů.