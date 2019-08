Jitka (48) se stále nenašla! Někdo jí mohl ublížit, řekla policie

Policie už čtvrtý den pátrá po Jitce Zachariášové, která v neděli zmizela i se svým psem v Havlíčkově Brodě. Osmačtyřicetiletá žena se údajně mohla stát obětí trestného činu. Do vyšetřování zasahují mylné informace, které se objevují na sociálních sítích.

"Do pátrání se zapojily desítky policistů, hasičů a nasazen byl opakovaně také vrtulník letecké služby PČR. Není vyloučeno, že se žena mohla stát obětí násilného trestného činu," řekla policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

Pomoci by mohli případní svědkové, kteří Jitku viděli 28. července v době od 13:15 do 14:00 hodin, kdy se měla údajně pohybovat v oblasti U Rybníčku v Havlíčkově Brodě. Jitka odešla ven v den svého zmizení už v 9 hodin ráno. Do dnešního dne se neozvala ani svým dětem. "Rodina prosí o jakoukoliv informaci," řekl Jitčin syn.

Policie po ženě pátrá v oblastech, kde pravidelně venčila svého psa – bišonka Justýnu. "Ve čtvrtek pátrání pokračovalo za účasti policejních potápěčů, kteří propátrávali vytipované vodní plochy – na místě byli dnes čtyři potápěči s jedním plavidlem. Pátrání bylo zatím negativní," dodala mluvčí.

"Žena je vysoká přibližně 165 centimetrů, má střední postavu, vlnité černé vlasy a hnědé oči. Při odchodu na sobě měla šaty fialovo-černo-bílé barvy v délce ke kolenům, džínovou bundu a botasky. Pes, se kterým odešla žena z domu je bílé barvy," popsala Miláčková.

Na sociálních sítích se šíří nepravdivé informace. "Různé fámy, že byla žena nalezena. Není tomu tak a pátrání po ní intenzivně pokračuje. Obracíme se touto cestou na širokou veřejnost, aby se lidé zdrželi zejména na sociálních sítích různých nepravdivých komentářů," dodala Miláčková.

"Současně se obracíme na občany, kteří by mohli mít informace o tom, kde by se žena v současné době mohla nacházet nebo pohybovat, aby se policistům přihlásili na lince tísňového volání 158," zakončila.