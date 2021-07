Jižní Morava dostane další pomoc. Stát chystá peníze i pro podnikatele

Jižní Morava zasažená tornádem se dočká další pomoci. Vláda chystá nový dotační program s názvem Nemovitost. Pomoci by měl malým a středním firmám, které tornádo postihlo. Čerpat by z něj mohly až 35 milionů korun.

Dotace by měla pomoci malým a středně velkým firmám z postiženého Hodonínska a Břeclavska postavit se na nohy.

"Jedná se o program, který bude určen k rekonstrukci a výstavbě nových nemovitostí pro podnikatele. Budeme financovat do 100 % poté, co se odečte plnění pojišťovny. Takže každý, kdo má zdevastovaný podnikatelský subjekt, dostane na to, aby mohl zrekonstruovat nový," vyjádřil se ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Kolik peněz mohou podnikatelé v rámci programu Nemovitost dostat, řekl Havlíček:

Využity na to budou finanční prostředky z Evropské unie. "Můžeme čerpat až do 100 %, pokud se jedná o nějakou živelní pohromu," uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO).

"Důležité je, aby ty peníze dorazily k těm potřebným a aby tím nevznikly nové nespravedlnosti," zdůrazňuje místopředseda ODS Martin Kupka.

Podnikatelé by měli postupovat následovně. V postižené oblasti zkontaktovat mobilní tým ministerstva průmyslu a obchodu, nebo Czechinvestu. Vyplnit potřebný formulář ve spolupráci s úředníky a podle posouzení ministerstva pak čerpat finance.

Do konce července budou úředníci mapovat a oslovovat zájemce o dotaci, první peníze by mohly živnostníkům a podnikatelům přicházet na začátku srpna.

Na jižní Moravě chybí materiál na opravy a také kvalifikovaní řemeslníci: