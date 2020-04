Jmenuje se Corona a šikanují ho. Hocha se zastal herec Tom Hanks!

Osmiletý Corona De Vries žije v austraské provincii Queensland na takzvaném Zlatém pobřeží. A momentálně prožívá peklo. Na Hankse se nejspíš obrátil proto, že herec byl nedávno u protinožců a právě tam se spolu s manželkou Ritou dozvěděl, že jsou oba nakažení Covid-19.

"Ve zprávách říkali, že jste vy i vaše žena chytili koronavirus. Jste v pořádku? Miluju svoje jméno, ale ve škole mě teď překřtili na koronavirus. Vždycky jsem pak smutný a rozzuřený, když mi tak řeknou," napsal podle Sky News osmiletý Corona Hanksovi na začátku dubna.

A teď mu přišla odpověď. Psaná na psacím stroji značky Corona. "Děkuji, že jsi pro nás tak dobrým přítelem. Přátelé rozveselují své kamarády, když se cítí mizerně. Viděl jsem tě v televizi, když už jsem byl uzdravený. A i když už nejsem nemocný, po tvém dopisu se cítím ještě lépe," odepsal hollywoodský herec australskému školákovi.

Část dopisu, který Tom Hanks chlapci poslal:

.@tomhanks has written a heart-felt letter to a young Helensvale boy named Corona. The 8-year-old was being bullied at school and decided to write to the Hollywood superstar and his wife @RitaWilson, after they were diagnosed with Coronavirus. https://t.co/6l2nzFJNn5 #7NEWS pic.twitter.com/H02WF2dRCx