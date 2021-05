Johnson & Johnson sníží dodávky vakcín do Evropy. Prý jen dočasně

Společnost Johnson & Johnson snížila objem dodávek svých vakcín proti covidu-19 do Evropy. Omezení ale má být pouze dočasné. V pondělí o tom na tiskové konferenci informovali zástupci Evropské komise, uvedla agentura Reuters.

Americká farmaceutická společnost Johnson & Johnson v příštích týdnech sníží dodávky vakcín proti onemocnění covid-19 do zemí Evropské unie. Původně přislíbenou dávku své látky by ale firma podle Evropské komise měla stihnout dodat do konce roku.

Podle mluvčího Evropské komise má být totiž výpadek pouze dočasný a společnost se má brzy vrátit ke standardnímu množství dodávek.

"Členské státy byly informovány o jistých zpožděních. Chápeme to ale tak, že se jedná pouze o dočasné snížení dodávek a můžeme očekávat, že brzy dojde k jejich opětovnému zvýšení," uvedl mluvčí Evropské komise na pondělní tiskové konferenci s tím, že komise věří, že v součtu za celý rok dodá společnost domluvené množství vakcín.