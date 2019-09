Johnson přirovnal Británii k Hulkovi. Od europoslanců sklidil posměch

Britský premiér Boris Johnson se poprvé ve funkci ministerského předsedy sejde s odcházejícím šéfem Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. Pravděpodobně mu oznámí, že Velká Británie z Evropské unie odejde 31. října bez ohledu na to, zda dosáhne dohody.

Johson do Lucemburku na setkání s Jeanem-Claudem Junckerem míří vůbec poprvé. A podle svých slov bude tvrdý - oznámí, že jakékoli diskuse o odkladu brexitu nepřipadají v úvahu. "Dělám všechno pro to, abychom dosáhli dohody, ale zároveň chci ukončit nejistotu a odejít 31. října," uvedl Johnson.

Johnson chce rozvodové dohody dosáhnout do 18. října. Když se to nepodaří, je připravený na brexit bez dohody. Další odklad by podle něj byl obrovskou chybou.

Britský premiér se ale o rozruch postaral ještě před schůzkou - svou zemi přirovnal ke komiksovému hrdinovi Hulkovi, jehož obrovskou sílu násobí hněv. "Hulk vždycky unikl, jakkoli silně se zdálo, že je svázán - a to bude i případ této země," prohlásil Johnson.

Za takové přirovnání ale Johnson mezi politiky sklidil posměch. "I na trumpovský standard je přirovnání k Hulkovi velmi infantilní. Má se EU leknout? Má to zapůsobit na britské publikum?" ptal se belgický europoslanec a bývalý premiér Guy Verhofstadt.

Johnson je ale před schůzkou sebevědomý a tvrdí, že jednání o vyřešení problémů irské pojistky probíhají dobře. Do posledního termínu brexitu zbývá 45 dní. Britský parlament přitom před týdnem schválil zákon, který odchod Británie z Unie bez dohody prakticky vylučuje.