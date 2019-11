Johnson zakázal zveřejnit zprávu o ruském vlivu. Uvolní ji až po volbách

Zpráva se zabývá penězi, které mají z Ruska plynout do všech významných institucí britské politiky. Profitovat z ní měla především Konzervativní strana, v jejímž čele je aktuálně premiér Boris Johnson. Informoval o tom britský deník The Guardian.

Padesátistránkový dokument prozkoumává také obvinění, že peníze Kremlu ovlivnily výsledek referenda o odchodu z EU v roce 2016. Autoři zprávy i opozice mají obavy, že britská vláda schválně zdržuje.

Pokud totiž zpráva nebude zveřejněná do rozpuštění parlamentu, ke kterému by mělo dojít ve středu 6. listopadu, bude ji Johnson moct uvolnit až po volbách. Ty by se měly uskutečnit 12. prosince.

Předseda bezpečnostního výboru parlamentu Dominic Grieve je z premiérova jednání zmatený. "Protokol je zcela jasný. Pokud má předseda vlády důvod k nezveřejnění, měl by výboru vysvětlit, proč tomu tak je, a učinit to do 10 dnů od obdržení zprávy. V opačném případě by ji měl zveřejnit," řekl Grieve.

Výbor na zprávě pracoval 18 měsíců a konečný dokument premiérovi zaslal 17. října. Zveřejněný měl být počátkem tohoto týdne.

