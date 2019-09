Johnsonovi hrozí kvůli brexitu vězení! Nechce žádat o další odklad

Britskému premiérovi Borisu Johnsonovi může kvůli brexitu hrozit vězení. Pokud neprodlouží lhůtu pro odchod země z Evropské unie, jak mu ukládá zákon, obrátí se poslanci na soud. To by ale vedlo k dalším nejasnostem. V pondělí Johnson jedná se svým irským protějškem.

Johnsona čeká v pondělí večer další bitva v parlamentu. Chystá se znovu navrhnout předčasné volby, které by se podle něj mohly konat 15. října. Poslanci ale zřejmě návrh neschválí. Opoziční strany se shodly, že volbám nedají zelenou, dokud nebude jasné, že země neodejde z EU bez dohody.

To se poslanci snažili pojistit zákonem, podle kterého musí premiér požádat Unii o další odklad brexitu, pokud se mu do 19. října nepodaří přesvědčit parlament, aby souhlasil s odchodem bez dohody, nebo vyjednat novou dohodu s Bruselem. Brexit má podle nynějšího termínu nastat 31. října.

Johnson ale už dříve řekl, že o prodloužení lhůty Brusel nepožádá. Británie podle něj odejde z EU na konci října - ať už s dohodou, nebo bez ní. Tím by ale premiér porušil zákon, což by vedlo k podání žaloby poslanců k Nejvyššímu soudu. Informoval o tom nedělník The Sunday Times.

Soud by zřejmě začal případ projednávat v týdnu od 21. října. Není ale jasné, zda by stihl rozhodnout tak, aby bylo ještě možné zabránit tvrdému brexitu. Podle zdrojů nedělníku je ale Johnson, přestože by mu v případě odsouzení hrozilo i vězení, ochoten sabotovat jakékoliv pokusy o odklad brexitu.

V pondělí se kromě jednání parlamentu očekává také souhlas královny Alžběty II. se zákonem, který má zabránit odchodu země z Unie bez dohody. Tím vstoupí v platnost. Zároveň by ale v tomto týdnu měla královna přerušit současnou schůzi parlamentu - čas má do čtvrtka.

Johnson se dopoledne sešel v Dublinu s irským premiérem Leem Varadkarem. Předmětem jednání je především hranice mezi Severním Irskem a Irskem, které je v EU. Vystoupením Británie bez dohody by mezi zeměmi vznikla "tvrdá hranice", čemuž se chtějí obě vyvarovat.

