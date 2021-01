Josef Rychtář: Přítelkyně mi toleruje, že je pro mě Iveta na prvním místě

Na jaře to bude sedm let, co tragicky zemřela Iveta Bartošová. Žena, kterou Josef Rychtář miloval nade vše. I když se v jeho životě objevila nová láska, nemá prý šanci se vyrovnat zesnulé zpěvačce.

"Dokud budu žít a chodit tady po té zemi, tak ji budu mít furt v urně u sebe. Ivetka je nenahraditelná, nejde srovnat s jinou ženou. Proto si na svojí současné přítelkyni vážím, že respektuje, že je pro mě Ivetka na prvním místě," říká Rychtář.

V posledních letech objevuje Josef Rychtář i zcela nový druh lásky. Stal se dvojnásobným dědečkem, a tak se raduje z dovedností svých vnuků. "Ten starší vnuk pořád něco montuje, v tom je po mně a po synovi, který rád něco šrouboval. Mám z nich radost, myslím, že budou slušně vychovaní. Ale jako dědeček se necítím, i když je věk neúprosnej," vypráví Rychtář.

V současné době žije v Říčanech se svou matkou a sestrou, které byl oporou, když onemocněla covidem-19. Jinak se Rychtář obvykle věnuje práci na domě nebo v bezpečnostní agentuře.

"Já teď žiju spořádaně a slušně. Snažím se furt něco dělat, být vitální. Nechodím do žádné posilovny ani tělocvičny, ale snažím si pořád udržet fyzickou kondici," přiznává.

Klid mu dopřává i bývalá manželka Darina Nová, se kterou se léta soudil kvůli majetku, napadení a urážkám. Poslední ostrý konflikt měli loni touhle dobou, kdy ji Rychtář obvinil z podpálení svého auta.

"Jsem rád, že jsem za tím vztahem udělal tlustou čáru a této dámy jsem se zbavil. Věřím tomu, že za to, co udělala po rozvodu mně a mému synovi, tak si osud vybere svou daň," dodává.

Rychtáře ale ve skrytu duše pořád mrzí nevyjasněný vztah se synem Ivety Arturem. Odradil ho počáteční nezájem dědice zpěvaččina majetku, a tak už vzdal jakýkoliv pokus o kontakt.

"Artur se po tom neštěstí úplně odmlčel. Nekontaktujeme se ani s ním, ani s jeho rodinou. Kdybych se s ním potkal, tak si neodpustím výtku, že se s mámou nepřišel rozloučit. Bylo to to poslední, co pro ni mohl udělat, když mu tady zanechala takový majetek," řekl Rychtář.