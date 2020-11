Naštvaná Burešová! "Není to fér, jsem znechucená," řekla k fotkám s Forejtem

Snímky sympatickou herečku zachytily ve chvíli, kdy společně s Forejtem vycházeli ze svého domu. Podle vyjádření, které zveřejnila na sociálních sítích, ji poté zavalily desítky telefonátů a zpráv s dotazy ohledně jejího soukromí. Smršť všetečných otázek a narážek se nevyhnula ani nejmladšímu porotci MasterChefa.

Přemkovi Forejtovi, kterého s Burešovou mimo jiné spojuje láska k hudbě, lidé vytýkají, že společnost oblíbené herečky vyhledává i přesto, že je zadaný. To šéfkuchař na sociálních sítích obratem vyvrátil. Potvrdil však, že mezi ním a Evou Burešovou je víc než pouhé přátelství.

"Jen bych rád objasnil jednu věc. Ne, nejsem ženatý a ani jsem nikdy nebyl. A pro vás, milý bulváre, to, co je mezi mnou a Evičkou, je mi posvátné a budu moc rád, když nás necháte být a budete to respektovat," nebral si servítky.

Humbuk, který fotografie rozpoutaly, překvapil zejména Evu Burešovou. Herečka celou záležitost vnímá jako zradu. Na téma svého vztahu s Forejtem hovořit odmítá.

"Prý jsem se změnila a jsem arogantní. Jen proto, že jsem se rozhodla střežit své soukromí. Chránit mé blízké. Chci mluvit jen o své práci a o věcech, do kterých si myslím, že někomu může něco být. Pokaždé, když jsem mluvila o něčem ze svého soukromí, vše se překroutilo. Naprosto vše. A já už to nechci," vysvětlila na Instagramu svůj postoj.

"Postavili jste auto před můj byt. Před mé bezpečí. Před mé soukromí. Fotili jste mou rodinu, mé dítě, mé rodiče. Bez našeho svolení. Ve chvíli, kdy jsme byli nejvíce křehcí. Nebyli jsme v televizi ani na PR akci. K ničemu jsme nesvolili. Moji rodiče a můj syn nemají s mou prací nic společného. Nemají být na hlavních stránkách vašich plátků. Necítím to jako fér," napsala Burešová.

Z celého mediálního kolotoče kolem fotografií s Přemkem Forejtem je podle svých slov znechucená a zklamaná. "Chtěla jsem jen trochu soukromí. Chtěla jsem jen věci, které jsou intimní, prožívat sama. Několikadenní stalkování před domem si nezaslouží nikdo," uzavřela herečka.