Jsme jen krok od růstu, varuje epidemiolog! Popsal, kdy se otevřou zahrádky

V Česku v pondělí došlo k dalšímu výraznému rozvolnění, život se pomalu vrací do normálu. Epidemiolog Rastislav Maďar ale upozorňuje na to, že jsme jen malý krok od stagnace a dalšího růstu počtu nakažených. Lidé by tak měli i nadále dodržovat opatření. Velkým tématem je nyní otevření zahrádek a restaurací, Maďar popsal, jak by to mělo vypadat. Také nastínil, kdy by mohlo dojít ke zrušení rotační výuky.

Hostem pondělní Snídaně s Novou byl epidemiolog Rastislav Maďar, který hovořil o současném stavu. Od pondělí totiž začal platit druhý rozvolňovací balíček, v oblasti služeb došlo k rozvolnění, další studenti se vrátili do škol.

Epidemiologové ale mají obavy z dalšího zhoršení situace, veřejnost by měla být i nadále velmi opatrná. To se podle Maďara týká hlavně těch, kteří nejsou očkovaní nebo nemají protilátky po prodělané nemoci, ti by se podle něj měli vyhýbat rizikovým akcím, i když jsou povolené.

Podle Maďara jsme totiž stále krok od zhoršení situace. "Když se podíváme na reprodukční číslo, tak to je za posledních sedm dní, i za posledních 14 dní, na hodnotě 0,89. Přitom 1,0 už znamená stagnaci a 1,1 už znamená růst epidemie. Takže jsme tomu velmi blízko a musíme být velmi opatrní. To, co o tom rozhodne, je, jak se bude veřejnost k těm opatřením chovat," vysvětlil Maďar.

Osobně má obavu z toho, že se budou na sportovištích nyní bez roušek potkávat větší skupiny lidí, zejména se to týká dětí. Také se bojí toho, že si známí budou odpouštět prošlé testy, přimhouřením očí by se ale situace mohla zhoršit.

Zatím je ale dle Maďara situace pod kontrolou. Připomněl, že jsou stále velké regionální rozdíly. Rozvolňování po krajích či okresech je ale nežádoucí, protože by to zvýšilo mobilitu mezi regiony.

S postupným oteplováním se stále častěji hovoří o otevření zahrádek, restaurací, hotelů a dalších. "U tohoto typu provozoven se samozřejmě bavíme o tom, že to nebude plný dům. Ať už to bude hotel nebo zahrádka, tak to bude stále se sérií protiepidemických opatření, protože i když nám to brzdí, tak stále nemáme vyhráno," popsal Maďar.

Pro hotely a zahrádky je stanovena hranice 75 případů na 100 tisíc obyvatel, k té bychom se podle Maďara mohli dostat, pokud budeme dodržovat nastavená opatření, ve druhé polovině května.

Maďar také představil nový plán pro školství, o kterém se v poslední době hovoří. V případě zavedení PCR testů ve školách by mohlo dojít ke zrušení principu rotační výuky.