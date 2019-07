Jsme k smíchu i politování, kritizuje část ČSSD jednání strany

V poslední době to v české politice vře, opozice vyvolala hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, kvůli odvolání ministra kultury politici mluví o nedodržování ústavy prezidentem republiky. Kolínská část ČSSD se nyní slovy svého předsedy ohradila vůči posledním krokům strany.

"Se zájmem čtu Tvé dopisy, v nichž nás informuješ o aktuálním dění a úmyslech naší strany; se smutkem je dočítám. Jsou plny zásadových hodnocení, a prázdny, pokud jde o řešení," začíná Václav Drška otevřený dopis předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi.

Podle Dršky Hamáček informuje o svévoli prezidenta, nic proti tomu ale nedělá, jen se řeční. "Pravdou je, že se nic nedaří a jsme k smíchu i politování. Sliboval jsi, že účast ve vládě nás posílí – naše preference však dále padají, nekontrolujeme ani vlastní ministry, nevíme, jak se postavit k občanským aktivitám, a hlasujeme pro důvěru vlády, kterou vede člověk, jemuž už sotva kdo uvěří," píše dál Drška.

Podle něj Hamáček vehementně prosazoval účast ve vládě. Referendum, které se kvůli tomu uspořádalo, podle něj neuneslo parametry občanského hlasování ani v té nejzaostalejší zemi.

"Mám jednu otázku. Až se naplní čas a nebude zbývat nic jiného než z vlády vystoupit a začít znovu, přiznáš veřejně svůj omyl a porážku své koncepce? Nebo nám zase napíšeš dopis? Jsem pouhý předseda místní organizace a v záhybech velké politiky se nevyznám, jsem ale přesvědčen o tom, že pokud rychle a razantně nezměníme chování i vedení, nezbude nikdo, kdo by je četl. Tak doufám, že až se naplní čas, budeš alespoň jednou myslet na decimující se ČSSD, nikoliv na sebe," ptá se Drška v závěru dopisu.





Celé znění otevřeného dopisu:

Otevřený dopis příteli Hamáčkovi

Vážený pane místopředsedo a ministře vlády ČR,

Vážený předsedo ČSSD,

Vážený příteli,

se zájmem čtu Tvé dopisy, v nichž nás informuješ o aktuálním dění a úmyslech naší strany; se smutkem je dočítám. Jsou plny zásadových hodnocení, a prázdny, pokud jde o řešení. Píšeš o tom, kolik jsme toho ve vládě prosadili, ale nic o tom, koho to zajímá. Píšeš o svévoli prezidenta, a necháváš bez povšimnutí, že jsme nicneděláním účastni na tomto hříchu. Jen řečníme. Kolik termínů jsme už stanovili, kolik jich promeškali, a zase čekáme – tentokrát do 15. července.

Pravdou je, že se nic nedaří a jsme k smíchu i politování. Sliboval jsi, že účast ve vládě nás posílí – naše preference však dále padají, nekontrolujeme ani vlastní ministry, nevíme, jak se postavit k občanským aktivitám, a hlasujeme pro důvěru vlády, kterou vede člověk, jemuž už sotva kdo uvěří.

Prosazoval jsi vehementně vstup do této vlády; referendum, které jste k tomu zorganizovali, jste procesně ohýbali, jak se dalo, takže by neuneslo parametry občanského hlasování v té nejzaostalejší zemi. Ale dosáhli jste svého. Mimo jiné ale i toho, že nemáme jiné volby než buď ‒ anebo; že jsme bez spojenců a ztrácíme poslední voliče.

Mám jednu otázku. Až se naplní čas a nebude zbývat nic jiného než z vlády vystoupit a začít znovu, přiznáš veřejně svůj omyl a porážku své koncepce? Nebo nám zase napíšeš dopis? Jsem pouhý předseda místní organizace a v záhybech velké politiky se nevyznám, jsem ale přesvědčen o tom, že pokud rychle a razantně nezměníme chování i vedení, nezbude nikdo, kdo by je četl. Tak doufám, že až se naplní čas, budeš alespoň jednou myslet na decimující se ČSSD, nikoliv na sebe.

S úctou Václav Drška

