Jsme už za hranou, zní z chebské nemocnice! Musela zavřít porodnici

Chebská nemocnice se v posledních dnech ocitla v kritické situaci. Kvůli koronaviru kolabuje, chybí jí personál a pacienty musí převážet do jiných zařízení.

"Máme sice až poetickou ladovskou zimu, bohužel situace v naší nemocnici až tak poetická není. Dovolím si říct, že nejsme na hraně, ale i částečně za hranou našich kapacit," řekl televizi Nova mluvčí nemocnice Vladislav Podracký.

Několik desítek jejích zaměstnanců je v pracovní neschopnosti. Na vině jsou kromě covidu-19 i běžná onemocnění. "Potřebovali bychom několik desítek kvalifikovaných zdravotních sester. Situace je taková, že jestliže na intenzivních lůžách máme 15 míst, tak dnes máme v Chebu hospitalizováno 18 pacientů. Je to obrovský tlak na personál," pokračoval mluvčí.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (KOA) nemocnici nabídl pomoc armády. Pokud by se však nejednalo o vojenské zdravotníky, situaci by to podle Podrackého nevyřešilo. "Samozřejmě vítáme jakoukoliv pomoc, ale běžný voják může vykonávat napříkadl pouze pomáhat sestřičkám s krmením pacientů nebo transportem materiálu. My ale potřebujeme kvalifikovanou pracovní sílu. To je v tuto chvíli alfa a omega všeho," vysvětlil.

Nemocné, o které se v Chebu nezvládají postarat, musejí odesílat do jiných špitálů. "Pacienty už musíme převážet. Včera se převáželo sedm standardních a tři intenzivní pacienti. Bavorsko má pro nás obrovskou výhodu, že je blízko. Vezli bychom pacienty 20 nebo 30 kilometrů do nejbližších německých zařízení, pokud budou mít volnou kapacitu, zatímco do Prahy je to 200 kilometrů," řekl Podracký s tím, že také kapacity jiných českých nemocnic velmi rychle ubývají.

Navzdory vyčerpání a únavě se chebští zdravotníci snaží o udržení provozu nemocnice. "Všichni usilují o to se o pacienty postarat. Netýká se to jenom zdravotníků, ale i technického personálu. Výpadky se snažíme vykrývat jinými zaměstnanci," popsal mluvčí. Do odvolání v Chebu nefunguje porodní oddělení.

"Restrukturalizovali jsme nemocnici tak, že jsme dočasně zavřeli porodnici a její zaměstnanci pomáhají jak na covidových, tak necovidových lůžkách," uzavřel Podracký.

