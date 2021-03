Jsme v tom s vámi, vzkázala Krainová z pláže. Schytala drsnou kritiku

Nejspíš to myslela dobře, s pochopením Čechů se ale nesetkala. Fanoušci naopak Simonu Krainovou za komentář k odvážné fotce z pláže zavalili kritikou. Jsme v tom s vámi, napsala totiž modelka, která s rodinou před tvrdým lockdownem prchla do tropických krajin.

Takovou vlnu odporu instagramový profil Simony Krainové nejspíš nepamatuje. "Z okresu do okresu, z pláže na pláž. Zůstáváme tady, byť jsme v tom s vámi. Držte se," vzkázala modelka do Česka z dovolené na Svatém Martinu, kam utekla před lockdownem.

Na karibském ostrově je Krainová s manželem Karlem Vágnerem i jejich dvěma syny. Fanoušci jim čas strávený v tropickém ráji přejí, rozčílila je ale její slova. Považují je za výsměch.

"Vůbec mi nevadí, že jste u moře. Kdybych měla prachy a možnost, tak letím taky. Ale ten komentář je fakt na flákanec. Já se v práci můžu jen každý den dívat na to zoufalství v nemocnici," posteskla si Zdeňka. "Příště zkuste trochu myslet. Tisíce lidí tady padají na hubu," dodala Irena.

"Nikdo nikam nesmí, na ulicích mlátí lidi, když nemají zahalenou pusu. Kopou tam do nich jako do hadráku. Jedna bestie se válí v Dubaji, druhá štětka si pošle selfíčko, že je v Karibiku. A já nesmím ani 150 kilometrů na chalupu. Už se na to v***rte, ať už lidé vezmou klacky, jdou tam a všechno to pobijou. Ať to vezmou od toho posledního černokněžníka až po bastarda, který právě leze z díry," zuřila do telefonu divačka TV Nova.

Krainová si zlosti řady fanoušků všimla. Komentář u fotky nakonec odstranila a snažila se je uprosit. "Přehnala jsem volbu slov a vy jste zvolili špatný úhel pohledu. Moje chyba! Na druhé straně je snadné si vylít zlost, hořkost, nenávist na tom, kdo není skutečným původem zlosti, beznaděje, nenávisti. Já to určitě nejsem," hájila se modelka.

Z dalších reakcí vyplývá, že jí příznivci tento přešlap jen tak neodpustí. Krainová si ale dozajista zapamatuje, jakou bouři může vyvolat nepromyšlený vzkaz.

Modelka není zdaleka jedinou tváří českého showbyznysu, která se nechtěla nechat svazovat přísnými opatřeními a radši se odporoučela k moři. Nejčastěji volí Maledivy nebo Zanzibar. Kdo všechno utekl do tropů, zjistíte v tomto článku.