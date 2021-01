Jsme zdecimovaní, desítky nás zemřely, prosí šéf lékařů o pomoc

Kubek dopis neadresuje přímo vládě, ale šéfům parlamentních politických stran. "Obracím se na Vás jako prezident České lékařské komory s žádostí o pomoc. Protiepidemická opatření zavedená vládou na podzim 2020 byla v porovnání s omezeními platnými na jaře méně přísná i méně účinná. V důsledku toho na nás udeřila epidemie covid-19 obrovskou silou. Onemocněly statisíce lidí a Česká republika, která tak úspěšně zvládla jarní vlnu epidemie, se na podzim a v zimě propadla na pozici jednoho z nejpostiženějších států světa," začíná svůj dopis šéf lékařské komory.

Podle něj je kvůli tomu zdravotnictví na hraně možností a už čtyři měsíce funguje v nouzovém režimu. Desítky tisíc pacientů se podle Kubka podařilo zachránit jen "díky nezměrnému úsilí a obětavosti všech zdravotníků i dobrovolníků." Připomněl také, jak se v uplynulé době v Česku zvýšila úmrtnost.

"Současná katastrofa zkrátka nemá v naší novodobé historii obdoby a s důsledky nezvládnuté epidemie se bude zdravotnictví i celá naše společnost vypořádávat roky. Nebýt zdravotníků, byly by samozřejmě následky epidemie ještě mnohem horší," píše Kubek.

Zároveň uvádí, že zdravotníci jsou z profesí nákazou zasaženi nejvíc a covid už prodělalo 57 tisíc z nich, tedy přibližně čtvrtina.

"Bohužel 40 zdravotníků zemřelo, z toho 18 lékařů. Řada kolegů a kolegyň má po prodělání nemoci stále zdravotní obtíže, přesto pracují. Ve zdravotnictví není dodržována ani karanténa. Na rozdíl od jiných oborů zdravotníci, kteří byli vystaveni rizikovému kontaktu, musí dále pracovat. Nemá je kdo nahradit," vypočítává šéf lékařské komory.

Zdravotníky přirovnává ke zdecimované armádě, "která nestačila dobojovat podzimní bitvu s virem a již nás vláda svým nezodpovědným rozhodnutím rozvolnit počátkem prosince opatření v situaci, kdy jsme neměli epidemii pod kontrolou, poslala do bitvy další," nebere si Kubek servítky.

A zavzpomínal na první vlnu epidemie, kdy vláda odměnila snažení zdravotníků mimořádnými odměnami, které ovšem nedostali všichni. "Zdravotníci pracující v ambulantním sektoru nedostali nic. Bylo to nespravedlivé, přesto jsme neprotestovali. Cítili bychom se trapně," tvrdí prezident ČLK.

A nyní chce za podzimní vlnu mimořádnou odměnu pro všechny zdravotníky. Zároveň tvrdí, že o penězích už dva měsíce vyjednává "bez konkrétního výsledku" s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO) i premiérem Andrejem Babišem (ANO). A proto se prý obrací na šéfy parlamentních stran.

Kubek chce, aby všichni zdravotníci dostali za boj s podzimní vlnou pandemie mimořádnou odměnu 50 tisíc. "A to bez ohledu na to, zda jde o lékaře, zdravotní sestry, laboranty či sanitáře. Tato odměna by se měla týkat samozřejmě také soukromých lékařů a jejich zaměstnanců, kteří svojí prací ulehčují přeplněným nemocnicím. Zdravotnictví funguje jako celek. Pokud by z tohoto řetězce vypadla jedna jediná složka, zdravotnictví se zhroutí. Proto musí tentokrát dostat odměnu všichni zdravotníci," píše Kubek v závěru svého dopisu.

Pro TN.cz doplnil, že 50 tisíc by mělo být čistého a pokud by politici na odměny pro všechny zdravotníky kývli, vyšlo by to podle Kubka na přibližně 10 miliard korun.

Redakce TN.cz s žádostí o reakci na otevřený dopis oslovila ministerstvo zdravotnictví. To odepsalo, že odměny chystá. "O další odměnách za covid-19 uvažujeme. Finanční prostředky by měly být alokovány ze systému veřejného zdravotního pojištění, nikoliv dotačním programem. Jejich výše se v současné době diskutuje se zdravotními pojišťovnami podle finančních možností systému," tvrdí mluvčí resortu Barbora Peterová.

I ona náklady odhadla na přibližně deset miliard korun. "Nicméně nebude zatížen státní rozpočet, ale systém veřejného zdravotního pojištění. Nejdříve by se odměn zdravotníci mohli dočkat v měsíci dubnu za březnovou výplatu," odhadla Peterová.

