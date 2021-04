Jsou dětská hřiště bezpečná? Jak si užít jeho návštěvu a vyhnout se covidu

Hřiště jsou pro děti skvělou příležitostí, jak se vyřádit a pobýt na čerstvém vzduchu. "Trávit čas byste tam ale měli bezpečným způsobem," varovala rodiče prezidentka Americké akademie rodinných lékařů (AAFP) Ada Stewartová v rozhovoru pro CNN.

Vyvarovat by se měli především hřišť ve vnitřních prostorech, pokud jsou otevřená. "Venkovní hřiště jsou naopak velmi bezpečná," říká lékařka a profesorka Leana Wenová. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nákaz je infekce po kontaktu s kontaminovaným povrchem sice možná, nejde ale o primární způsob přenosu.

Venku by tak děti měly být v relativním bezpečí. Samozřejmě je ale nutné vzít v potaz, že co se týče hygieny, nejsou tolik důsledné jako dospělí. "I když je velmi velmi velmi malá šance přenosu z povrchu, tak děti (zejména ty mladší) si často strkají prsty do pusy," říká Wenová.

Také je prakticky nereálné, aby děti na hřištích v zápalu hry dodržovaly rozestupy. Pokud na sobě mají roušku, sahají na ni, sundávají si ji a nezřídka ji i ztratí. Ačkoliv tedy riziko není příliš vysoké, přesto by se rodiče měli mít na pozoru a zajistit, aby šance na nákazu byla minimální.

Než vyrazíte na hřiště

Na všechny situace se člověk připravit nikdy nemůže, není ale na škodu se pokusit předvídat. Vzhledem k tomu, že dítě může mít roušku rychle promočenou, anebo ji ztratit, je vhodné mít u sebe náhradní ochranné pomůcky.

Připraveni byste měli být i na to, že bude hřiště například přelidněné a budete muset s dětmi odejít. "Zejména batolata mohou být s tímto rozhodnutím velmi nespokojená, pokud je předem na tuto situaci nepřipravíte," říká Wanová.

Je dobré si proto s dítětem promluvit a říct mu, že pokud bude hřiště přeplněné, budete muset najít jiné, které je prázdnější, anebo se vrátit domů. Je vhodné mu také předem vysvětlit pravidla chování v parku. Například, že vzhledem k mimořádným okolnostem na sobě musí mít roušku nebo že si nemůže půjčovat hračky od ostatních dětí.

Pokud je to možné, odborníci radí zavolat správci hřiště nebo se podívat na webové stránky, abyste zjistili, zda dochází k pravidelné dezinfekci povrchů.

S sebou si na hřiště vezměte vlastní hračky, míčky, dezinfekční prostředky, ubrousky, popřípadě i pití či jídlo. Dítě by tyto věci samozřejmě nemělo sdílet s dalšími dětmi.

Na hřišti

Předtím než dítě vleze na skluzavku, houpačku či jinou atrakci mu umyjte či vydezinfikujte ruce. Stejně tak můžete učinit i poté, co z atrakcí odejde. Jak často, to záleží na každém rodiči. "Na hřišti nikdy nevíme, jak často jsou povrchy čištěny," upozorňuje Regina Davis Mossová z Americké asociace veřejného zdraví.

Pokud dítě potřebuje jíst nebo pít, samozřejmě není nutné ho trápit hlady a žízní jen proto, aby na sobě mělo roušku. Je ale vhodné, aby se občerstvilo s rozestupem od ostatních dětí. Například aby svačinu snědlo na lavičce u hřiště a nikoli na pískovišti obklopené hloučkem dalších dětí.

"Pokud je dítě v blízkosti dalších dětí, mělo by mít vždy nasazenou roušku," upozorňuje Wanová.