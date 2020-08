"Jsou mrtví," napsala matka zmizelého hocha. Pak vše vysvětlila

Smutný konec pátrání po dvou chlapcích na Kutnohorsku tuší matka jednoho z nich. V pátek na facebooku napsala, že jsou hoši po smrti. Následně status smazala a svá slova vysvětlila v novém. Policisté odmítli, že by pohřešované teenagery našli. Podle nich pátrání nekončí a bude pokračovat v sobotu dopoledne.

"S lítostí vám oznamuji, že dne 5. 8. 2020 vyhasly dva mladé životy. Opustil nás Samík Moulis a Leo Vrubl. Samíku, budeš nám moc chybět. Miluji tě,“ napsala v pátek vpodvečer na facebook nešťastná matka pohřešovaného hocha.

Policejní mluvčí však smrt chlapců nebo konec pátrání odmítla. "Pátrání stále probíhá. Bylo ukončeno jen pro pátek. V sobotu mají policisté v hledání pokračovat přibližně od desáté hodiny dopoledne,“ řekla TN.cz v sobotu ráno policejní mluvčí Michaela Richterová.

Potvrdila, že o statusu matky jednoho z chlapců zveřejněném na facebooku ví. Maminka nezvěstného Samuela ho však ze svého profilu mezitím smazala. Následně v sobotu svá dřívější slova vysvětlila.

"Policie mi řekla, že mám myslet na nejhorší. Proto jsem napsala předchozí status. Moc se omlouvám, jsem psychicky i fyzicky vyčerpavá," zdůvodnila své jednání na facebooku matka Samuela.

Pokračovala: "Pořád si říkám že Samko přijde a řekne: Mamčo, jsem doma. Byla bych nejšťastnější mamka pod sluncem, kdybych Samka mohla obejmout," svěřila se zdrcená žena.

"V sobotu přijedou pomoci s pátráním také potápěči a psovodi z hlavního města, které jsme přizvali ke spolupráci,“ dodala Richterová.

Také kriminalisté už připustili, že pravděpodobnost šťastného konce a nálezu živých chlapců je patrně jen malá. "V současné chvíli se přikláníme k možnosti, že bohužel došlo k utonutí hochů, ale samozřejmě se pátrá dál,“ řekla pro TV Nova Kateřina Dlouhá z kutnohorské kriminálky.

Policisté pátrali po chlapcích nejprve od středeční půlnoci do čtvrtečních 15 hodin. Ještě ten den večer po nich vyhlásili i celostátní pátrání. Do terénu se vrátili v pátek. Do akce se zapojil také vrtulník a říční záchranáři.

Podle slov jejich kamaráda se Samuel a Leoš měli jít ve středu odpoledne koupat do řeky Sázavy. Od té doby jsou oba chlapci nezvěstní. "Událost nám ohlásili až kolem půlnoci. Jde o rozpětí několika hodin a ty prvotní bývají v hledání nejdůležitější,“ dodala Richterová.

