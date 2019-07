Ženu s dítětem natočili, jak si cosi píchá do žil přímo na ulici v Brně

Video v brněnské ulici Merhautova natočil jeden ze spolupracovníků nadačního fondu Abigail Williams, který se zabývá závislostmi na drogách. Natočil ženu s dítětem v kočárku, která si za asistence druhé ženy vpichuje do žil neznámou látku. „Koukejte a natáčejte dál. Je to šílenství a měl by to každý vědět a vidět,“ sdílel nadační fond. Video už má bezmála na dvě stě komentářů a přes osm set sdílení.

Dle autora videa nejde o jediný případ vpichování drog v této oblasti. „Droga, kterou si žena na videu aplikuje, je pervitin, Tato droga pochází, dle našeho zjištění z odnože brněnské mafie DUXIho. Tuto drogu dle našich informací měla aplikovat žena jménem Monika, která je jednou z místních drogových dealerek a prostitutek,“ uvedl nadační fond.

Podle policie nebyla žena, která si látku nechala aplikovat, zatím identifikována. „O videu víme a začali jsme s pátráním,“ řekl TN.CZ tiskový mluvčí, David Chaloupka.

Pokud se prokáže, že se skutečně jednalo o pervitin, případem se bude také zabývat příslušný orgán pro sociálně-právní ochranu dětí.

Brno se s drogovou problematikou potýká už dlouhé roky. V roce 2011 odhalila policie velký rodinný gang v Židenicích, který dávkami zásoboval široké okolí.. Hlavou gangu byla podle policie 60letá žena. Stovky gramů heroinu měla zašité v polštářích.