Agent Falmer ať si zamete před svým prahem, reagují politici na pomluvy

Ve svém projevu nejprve z kyberútoku na benešovskou nemocnici nařkl organizátory demonstrací proti vládě Andreje Babiše, pak se opřel do svých politických konkurentů.

"Proti České republice, proti její suverenitě a našim občanům se chystá opravdu koordinovaná akce, kterou řídí silné organizace ze zahraničí. K tomu se množí čeští přisluhovači v čele s KDU-ČSL, TOP 09, ODS a přidávají se k nim Piráti, někteří z neznalosti, ale někteří pravděpodobně v žoldu, jsou ochotni tuto politiku hrát," zaútočil na politické konkurenty. "Ti posluhovači cizích států, a nestydím se za slovo kolaboranti, kteří jsou ochotni sloužit jiným, ať už za peníze nebo z pochybných ideologických či jiných důvodů, samozřejmě posilují a my zatím, řekl bych, jen slabě reagujeme," dodal.

Obvinění z kolaborace představitele jednotlivých stran namíchlo, zejména z úst letitého komunisty, lživé výroky ale zřejmě nikdo z nich nebude řešit soudně.

"Absurdní slova soudruha Filipa nemá smysl vůbec komentovat. Máme svobodu projevu, a co pan Filip pronáší na partajních schůzích, je čistě jeho věc. Každý člověk se zdravým rozumem si určitě udělá obrázek sám," komentoval poslanec a předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

“Pan předseda Filip asi hodnotí ostatní podle sebe. Ať si sám zamete před svým prahem a zpytuje svědomí, kdo komu slouží. ODS slouží České republice a jejím občanům, komu slouží pan Filip, nevím,” vyjádřil se předseda ODS Petr Fiala.

"Slova o kolaborantech směřovaná na opoziční demokratické strany jsou směšná," domnívá se také 1. místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin. "Nevím, kde berou komunisté tu drzost označovat ostatní za kolaboranty, když jejich režim dlouhodobě jednal podle přání soudruhů ze Sovětského svazu a schvalováním invaze z roku 1968 komunisté přímo zradili svůj národ a svou vlast. Pan Filip nám svými výroky zase potvrzuje, že bylo chybou po revoluci nezakázat činnost KSČM,” dodal.

Mnohem více ho ale namíchl útok na adresu organizátorů protibabišovských demonstrací. "Útoky Vojtěcha Filipa na spolek Milion chvilek pro demokracii jsou nehorázné lži, které jsou zároveň velice nebezpečné. Jeho snahu spojovat demonstrace s hackerským útokem na nemocnici v Benešově bez jakýchkoli důkazů, musí odsoudit všichni rozumní lidé," doplnil Czernin.

"Nařčení z kolaborace od kovaného lídra strany, která se podepsala na zaostalosti naší země a měla na svědomí životy i tragické osudy našich spoluobčanů a celých rodin a potvrzeného agenta Falmera, je ostudou a to zejména jeho vlastní," potvrdil také předseda Pirátů Ivan Bartoš. "Vyjádření pana předsedy KSČM nelze přejít jen tak. Vypovídá to o jediném, komunisté se nezměnili a nikdy nezmění. Prostor jim však i 30 let po revoluci dal právě premiér Babiš, jehož vládu podporují za reálný podíl na moci a díky němuž je šiřitel hoaxů předseda Filip v pozici místopředsedy sněmovny," rozhořčil se předseda Pirátů.