Jukebox uprostřed louky! Absurdní socha stresuje zvířata a dráždí lidi

Majitel soukromého pozemku, na kterém jukebox od října stojí, je milovník umění, a proto s umístěním netradičního díla přímo na turistickou trasu souhlasil. Jedna věc je estetický dojem, druhá pak zásah do života zvířat. Z muziky jsou ve stresu srnky, zajíci i ptáci.



"Na zvířata to má obrovský vliv, protože je tam pohyb lidí, je tam hluk a dá se očekávat, že to bude ještě horší," potvrdil ředitel Ochrany fauny ČR Pavel Křížek.

"Když jsem na dvoře, tak to slyším, slyším, jak to hraje a hučí. A navíc mi to přijde jako neúcta k přírodě," zlobila se obyvatelka blízkého Hrachova.

Sto metrů od místa se hlasitost hudby pohybovala okolo 70 decibelů, což je srovnatelné například s hučením pračky. V zimě je ale v okolí větší klid, protože jukebox funguje na solární energii a je tedy závislý na slunci.

"Když jde člověk na procházku, tak jde v davu, na což tady nejsme zvyklí. Já jsem se tam byla podívat, ale že by mě to oslovilo nebo mi to přišlo hezké, to ne," popsala Eva Fárová, majitelka nedaleké restaurace.

Zdarma si vyberete číslo jedné ze sta skladeb, zmáčknete tlačítko „play“, a pak se krajinou rozezní vybraná nahrávka. Na meditaci při zpěvu ptáků nebo šumění lesa tak rovnou zapomeňte. Tady si můžete naladit metal, poezii nebo projev Václava Havla.

"Byl jsem tam dvakrát, ale mě tohle umění neoslovuje, radši bych dal přednost přírodním materiálům a něco, co se do té přírody víc hodí, než laminátová skulptura a tlampače," zhodnotil dílo starosta obce Svatý Jan Václav Hrubý.

"Mně se to teda moc nelíbí, protože to škodí zvířátkům, protože potřebují mít ticho v lese a takhle je to prostě blbě postavené," souhlasí obyvatelka Hrachova.



Kromě rámusu z amplionů si obyvatelé přilehlých obcí stěžují i na příval neukázněných turistů, kteří parkují, kde je zrovna napadne. A to se obávají, co přijde v létě, pokud by kluby a bary zůstaly zavřené. Češi se chtějí bavit a louka s jukeboxem přímo vybízí k párty a táboření.

"Já jsem se na tu hrůzu nebyl ani podívat, já jsem to viděl jen na internetu. Ale nejvíc mi vadí, že mi tady u hospody neustále parkují lidi," postěžoval si majitel restaurace v obci Zrůbek.

Krištof Kintera, který sklidil úspěch v pražském Rudolfinu výstavou s názvem Nervous Trees, se odmítl do reportáže pro web TN.cz vyjádřit.