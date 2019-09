Juncker dal brexitu novou naději! Johnsonovu dohodu přitom ani nečetl

Naděje pro brexitovou dohodu stále žije, alespoň podle odstupujícího šéfa Evropské komise. Jean-Claude Juncker je optimistický, do konce října by se podle něj mohlo podařit vyjednat novou rozvodovou dohodu Velké Británie s Evropskou unií.

"Schůzka s premiérem Borisem Johnsonem byla pozitivní, přestože britská média o tom informovala jinak. Můžeme dosáhnout dohody," ujistil Juncker, který zároveň varoval, že tvrdý brexit by měl katastrofální následky.

Předseda Komise je tak odhodlaný udělat všechno pro to, aby se Unie s Británií stihla dohodnout - i přes to, že do brexitu zbývá už jen 41 dní a podrobnosti nového návrhu, který předložil Boris Johnson, vlastně nezná. "Dokumenty jsme dostali včera v noci. Ještě jsem neměl šanci si je důkladně prostudovat, udělám to dnes," uvedl Juncker v pátek dopoledne.

Jeho optimismus ale mírní například francouzský prezident Emmanuel Macron. "V těchto dnech otřásá Británií politická krize, protože britský systém není schopný odhlasovat dohodu projednávanou dva roky. Tato patová situace je britskou slepou uličkou, nikoli evropskou," prohlásil Macron.

Britský premiér chce termín odchodu země z Evropské unie dodržet za každou cenu. Nechal kvůli tomu přerušit i činnost parlamentu. Po setkání s Junckerem se ale neponořil do dalšího vyjednávání, místo toho zamířil na návštěvu základny britské armády.