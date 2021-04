Juraj Jakubisko skončil kvůli covidu ve vážném stavu v nemocnici

Juraj Jakubisko (82) strávil ve vážném stavu v nemocnici dva týdny. Nezabránila tomu ani přísná opatření, která s manželkou zavedli. Televizi Markíza to řekla jeho manželka, producentka Deana Jakubisková.

Známý režisér spadá do ohrožené skupiny, protože má po transplantaci srdce v roce 2012 sníženou imunitu. "My jsme s Jurajem byli fakt velmi izolovaní, takže já vůbec nevím, jaký zázrak se stal, že se to k nám dostalo, ale stalo se,“ řekla Jakubisková.

Z nemoci se Jakubisko naštěstí dostal a podle manželky už i zlobí. "Už je na tom velmi dobře. Už začíná, jak se říká, zlobit, a to je to nejlepší znamení, “ popsala producentka.

Jakubisko ovšem po nemoci hodně zhubnul, manželka ho ale prý brzo dá do pořádku. "Za chvilku bude mít původní váhu," pochlubila se.

