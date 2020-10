Opozice po jednání s Babišem: Omezí se druhé stupně škol a restaurace

Podle předsedy lidovců Mariana Jurečky se připravují omezení pro restaurace, další se dotknou kultury a sportu. Podle všeho budou žáci druhých stupňů rozdělení do dvou skupin a po týdnu se budou střídat ve škole.

Střední školy budou uzavřeny kompletně kromě zdravotních škol. Jejich studenti by mohli vypomáhat ve zdravotnictví.

Podle Jurečky ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) přiznal, že vývoj není dobrý a že by za několik dní mohlo dojít k naplnění kapacit lůžek v nemocnicích. Vláda proto musí rychle reagovat.





"Faktem je, že vládní strategie byla dosud neúspěšná. Nedokázali jsme druhou vlnu ani přibrzdit, ani ji nemáme pod kontrolou, a ani dnes jsme nedostali uspokojivé odpovědi na některé otázky. Testování je dosud nedostatečné a trasování nestíhá nárůst. Při současné rychlosti viru už zřejmě ani stíhat nebude," uvedl předseda ODS Petr Fiala.

"Proto musíme všichni znovu zabrat a v tuto chvíli je asi jedinou naší zbraní 14denní disciplína a sebezapření, musíme to prostě zkusit. Pak přijde čas, abychom vládě vystavili účet. Současný alarmující stav je obrovské selhání vlády a za to musí nést odpovědnost," dodal Fiala.

Vypnout se wifi v obchodních centrech, aby se tam neshromažďovali žáci, uvedl předseda SPD Tomio Okamura. "Bylo nám řečeno, že by se na 14 dní mělo zamezit veškerým aktivitám, jak sportovním, tak kulturním. První stupeň základních škol by měl být nedotčený. V restauracích by měly být rozestupy a zavírat by se měly v deset hodin večer," vyjasnil Okamura ve vysílání televize Nova.

Ne, opravdu nen pravda, e nejsme konstruktivn. pic.twitter.com/LdXUdwc7MS — Markta Adamov (@market_a) October 8, 2020

Předseda STAN Vít Rakušan v rozhovoru pro Českou televizi prohlásil, že se na schůzce dotazoval ministra zdravotnictví a premiéra na data ohledně koronaviru a čísel ze zdravotnictví z jednotlivých regionů, Prumula mu je podle Rakušanových slov na pátek přislíbil.

"Co mně vadí, že nebudou v jednom sledu vyhlášená ekonomická opatření, to je špatně. Opatřeními budou zasažená některá odvětví ekonomiky či živnostníci, není fér, že nedostanou jasnou podporu," řekla místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová pro Českou televizi.