Jurečka: Předčasné volby by mohly být v létě. Nereálné, soudí odborníci

"Je to reálné, my na to máme řádově teď už jen několik příštích dnů, uvidíme. Chceme tuto agónii ukončit, protože tato vláda tady může být ještě začátkem příštího roku. Chceme říct lidem, pojďte znovu rozdat karty, ukončete tu agónii." Těmito slovy okomentoval předseda lidovců Marian Jurečka možnost předčasných voleb v červenci.



Plán koalice SPOLU zatím ale vykazuje zásadní trhlinu. Stále jí chybí deset hlasů, aby mimořádná schůze vůbec mohla být svolána. "Myslím si, že během jednoho týdne dáme reálně ty podpisy dohromady. Pokud všichni dodrží to, co říkají veřejně, to znamená, že budou hlasovat proti vládě, tak ta šance existuje. Není moc vysoká, to si musíme říct," zhodnotil poslanec Zbyněk Stanjura (ODS).



Koalice Pirátů a Starostů vyslovovat nedůvěru vládě nechce, podle ní by to pouze posílilo pozici Miloše Zemana. Ten stejně avizoval, že v takovém případě by nechal dovládnout kabinet Andreje Babiše (ANO) v demisi. Přijatelnější varianta je pro koalici rozpuštění Sněmovny. Na to je ale potřeba sehnat ústavní většinu, tedy 120 hlasů.



"Já budu v týdnu jednat se zástupci všech politických stran a s koalicí SPOLU, abychom se posunuli dál," slíbil předseda Pirátů Ivan Bartoš. Chce se sejít i se zástupci vládních stran.



"My jim stoprocentně nebudeme pomáhat, myslím, že nemají ani počet hlasů na svolání schůze," prohlásil ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček. "Do voleb je to minimální doba. V ní věnovat čas důvěrám, nedůvěrám a sestavování něčeho je plýtvání energií," řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Anketa Jste pro předčasné volby? Ano 5 1 hlas Ne 95 19 hlasů Hlasovalo 20 lidí.

"Šance na svolání mimořádné schůze jsou minimální, a ještě menší jsou šance, že by se podařilo nedůvěru skutečně vyslovit. Předčasné volby jsou podle mě takový zbytečný tyjátr pět měsíců před volbami," vyložil politolog Jiří Pehe.



"Myslím si, že ta šance na hlasování o nedůvěře je možná tak 30procentní a šance na rozpuštění Sněmovny je prakticky nulová. Koalice SPOLU je obětí svého velkého očekávání. Ještě dnes se jí nepodařilo sehnat ani hlas navíc nad rámec vlastních poslanců," přiblížil politolog Lukáš Jelínek. Zda a jak moc jsou touhy opozice po předčasných volbách nereálné, ukáže nadcházející týden.