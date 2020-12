K bankomatům jedině s rukavicemi! Čistí se jednou za měsíc

Jako semeniště bakterií jsou poslední dobou označovány nákupní košíky, kliky a madla v autobusech. Pozor bychom si ale měli dávat i na dalších místech, která běžně patří do našeho života. Třeba u výběru peněz z bankomatu.

Štáb TN.cz sledoval v centru Prahy pohyb lidí u vybraného bankomatu. Během jedné hodiny na něj sáhlo patnáct lidí. Pokud nebudeme do našeho průzkumu počítat noc, tak by za den mohlo na tlačítkách zanechat otisk 270 lidí, což je víc než 8000 za měsíc. A přibližně po takové době teprve začíná dezinfekce.

"Bankomaty na pobočkách dezinfikujeme denně, kompletní dezinfekci ostatních bankomatů v ČR pak provádí specializovaná firma minimálně jednou měsíčně," potvrzuje mluvčí Moneta Money Bank Zuzana Flipová.

Podobně postupují i v Raiffeisenbank. "Antivirotickou ochranu aplikujeme zhruba každé tři týdny, protože prostředek, který je používán, vydrží zhruba 21 dní. Klienti jsou o tom, že je bankomat dezinfikován, informováni na obrazovce i prostřednictvím samolepky na bankomatu, "dodává mluvčí Petra Kopecká.

Právě u několika zmíněných bankomatů se zastavil i štáb TN.cz a samolepku ani upozornění na obrazovce nikde nenašel. V Česku jsou ale i banky, které mají stojany s dezinfekcí pouze na pobočkách.



"U bankomatů, které jsou umístěné v ulicích měst zatím nemáme podobné řešení a je to způsobeno tím, že jsme na většině míst nájemníky. Pokud bychom chtěli instalovat dezinfekční stojan do zdi nemovitosti, tak budeme potřebovat novou nájemní smlouvu. Reálně by to znamenalo upravit několik stovek takových nájemních smluv," vysvětluje mluvčí ČSOB Patrik Madle.

Pokud nepoužíváte bezkontaktní metodu, tak pro běžný výběr z bankomatu stisknete přibližně osm tlačítek. Musíte si zvolit jazyk, zadat čtyřmístný PIN kód, vybrat účel, částku a potvrdit nebo zamítnout tisk účtenky. Rozhodně tedy neprohloupíte, když si na cestu k bankomatu zabalíte i čistící gel nebo rukavice.

Podle mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dany Šalamounové je dezinfekce jednou za měsíc nedostatečná. "Stane se, že přijdete k bankomatu, který říká, dotýkejte se pouze v rukavicích a dodržujte hygienická pravidla, ale nebývá úplně nejčistší. S tím se lidi mohou setkat, takže právě ta častější údržba bankomatů by byla na místě."