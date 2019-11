K brutální vraždě v Nové Vsi se přiznal soused! Měl tak řešit spory

Brutální vražda v Nové Vsi se podle aktuálních zjištění policie měla odehrát ve středu před pátou ráno. Policie na místě zadržela 70letého muže.



"Obviněný 58letou ženu napadl ve chvíli, kdy odcházela do zaměstnání, přičemž jí opakovaně udeřil tupým předmětem do hlavy. Žena utrpěla velmi závažná poranění, kterým ještě před příjezdem zdravotnické záchranné služby podlehla," uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.



Kriminalisté navrhli pro muže vazbu, mají obavy, aby se nevyhýbal trestnímu řízení. "Muž se k činu doznal, s policisty spolupracuje a podle všeho řešil tímto vyhroceným způsobem dlouhotrvající vzájemné sousedské spory," doplnila Suchánková.



Není to ovšem poprvé, co se sousedské neshody vyhrotily. Podle AKTU.cz bratr zabité ženy řekl, že zadržený muž už měl dříve dostat od soudu podmínku za to, že ji napadl mačetou. Pokud soud uzná muže vinným, hrozí mu trest v rozmezí od 12 do 20 let.