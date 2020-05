K dovolené v Česku voucher na útratu! Takhle to bude vypadat

Voucher by měl podle návrhu, o kterém vláda nyní diskutuje, dostat kdokoliv, kdo si objedná pobyt v České republice. Mohlo by to vypadat tak, že pokud si koupíte ubytování třeba za deset tisíc korun, dostanete voucher v hodnotě zhruba čtyři tisíce korun, který by byl placený státem. Čísla ale prozatím nejsou definitivní.



Postup by mohl být následovný: Objednáte si například hotelové ubytování v určité částce a následně vám přijde buď e-mailem elektronický voucher, nebo dostanete papírový voucher přímo na místě ubytování. Jak to bude ale přesně vypadat, ještě není jisté. Pověřené tím je ministerstvo pro místní rozvoj a výrazně do toho promluví také agentury jako například CzechTourism.



Za poukaz byste tak mohli zdarma navštívit například restaurace, hrady a zámky, lanovku nebo jiné vyžití, které lokalita nabízí. Stát bude následně proplácet majitelům nebo provozovatelům opravdu realizované návštěvy.



Daný region tak dostane navýšenou podporu nejen v rámci toho, že nic jiného, než cestovat po Česku vám nejspíš alespoň v začátku léta nezbude, ale zároveň se pro vás dovolená stane atraktivní, protože vám část výloh zaplatí stát. Nebudete si tedy utahovat opasek, ale ještě rádi celé okolí procestujete a třeba se zadarmo najíte.



Voucher bude pravděpodobně pouze na omezené období, nejspíše na jeden měsíc. Tím by se zajistilo, že nebudou navštěvované jenom nejvyhledávanější lokality v Česku. "Jestliže se to nestane a lidé budou čekat na svou dovolenou až do listopadu, tak nám sice nezkrachují ti v Krumlově, ale zkrachují provozovatelé třeba na Lipně," vysvětlit ekonom Lukáš Kovanda.



"Jde o to, aby se ti turisté po Čechách rozprostřeli během léta, které je zásadní pro celý cestovní ruch. Také je podstatné, aby to bylo co nejdříve, protože je důležité dostat do toho sektoru co nejrychleji peníze zpět, a to po celé zemi," doplnil Kovanda.