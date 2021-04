K holčičce by to chtělo ještě malého Bohouška, plánuje Matuš s Lucinkou

I přes neustálou kritiku ze strany veřejnosti jim vztah již několik let jen kvete. Zpěvák Bohuš Matuš a jeho 17letá přítelkyně Lucinka jsou rodiči čtyřměsíční dcery Natálky. Prozradili, jak zvládají roli rodičů a jaké mají plány do budoucna!

Jsou to už tři roky, co se na veřejnosti začal Bohuš Matuš objevovat po boku tehdy 15leté Lucinky. Nejdříve byla dívka prezentována jako jeho fanynka, později kamarádka, pak přítelkyně a dnes je matkou jejich společného potomka.

"Máme se opravdu hodně rádi. Já jsem rodinu vždycky chtěl a jsem za tuhle holčičku vděčný, že je zdravá a došel jsem k takovému naplnění," říká Bohuš Matuš. "Každý to má v hlavě jinak. Někdo si chce užívat diskotéky a někdo chce mít brzy rodinu. Já jsem takhle šťastná," říká maminka Lucinka.

Přestože je Lucinka stále ještě teenager, zvládá se podle Bohuše starat o domácnost i malou dcerku. "Je úžasná a zodpovědná maminka. Mile mě to překvapilo, protože jsem tomu moc nevěřil. Když jsme měli králíčka, tak jsem se o něj musel starat sám," popisuje život s Lucinkou její přítel.

Dalším potomkům se prý nebrání. "My to moc neplánujeme. Jak to přijde, tak to přijde. Ale s Lucinkou určitě moc rád. K Natálce bychom chtěli ještě sourozenečka Bohouška," netají Matuš svými plány.

Veřejnost dávala Bohušovi od začátku jejich vztahu pořádně zabrat. Vztah s téměř o 30 let mladší, nezletilou Lucinkou považovali lidé za nevhodný. Především mladá dívka si kruté komentáře brala k srdci. Situace se ale prý změnila. "Teď se to naštěstí obrátilo. Jsou hlavně pozitivní komentáře," oddechla si Lucka.

Ve volném čase se věnují plánování svatby. Svou lásku se chystají brzy zpečetit. Pro svůj den si vybrali 12. květen, tedy 18. narozeniny Lucinky. "Bude to takové rodinné. My bychom chtěli hodně lidí, ale uvidíme jak to bude možné. Všechna opatření samozřejmě respektujeme," říká zpěvák.

V návaznosti na jejich svatbu se na internetu řešilo místo jejího konání, což měl údajně být dětský park. To znovu spoustu lidí nadzvedlo ze židle. Pár však chtěl prý jen podpořit podnikání společného přítele.

Od svatby si Lucinka mimo jiné také slibuje, že se náhled na jejich vztah zlepší. "Myslím, že lidé už nebudou řešit to, že nejsem plnoletá. I když je to blbost. A myslím, že jsem nikdy nevypadala úplně jako dítě, vždy jsem vypadala na víc let," zakončuje Lucinka.