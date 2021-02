K Marsu dorazí první arabská vesmírná sonda. Vyšla na 4 miliardy

Úkolem Naděje bude z oběžné dráhy Marsu zkoumat jeho atmosféru a proměny podnebí na planetě v průběhu roku. Ten na Marsu trvá 687 dní.

Mise, která stála v přepočtu přes 4 miliardy korun, odstartovala loni v červenci. Po téměř sedmi měsících sonda dorazí k Marsu, okolo kterého bude 8 týdnů kroužit. V této době bude sonda zkoumat, jak její vybavení reaguje na prostředí. Poté se přesune do takzvané vědecké orbity.

"Na této oběžné dráze jsme navrhli misi tak, aby trvala dva roky, a v závislosti na některých dalších kritériích prodloužíme životnost mise na další dva roky, takže celková doba mise je čtyři roky," vysvětlil vědec Omran Ahmed Al Hammadi.

Pro úspěšný přílet do cíle je důležité zpomalit na správnou rychlost. Pokud by totiž sonda letěla moc pomalu, mohla by do Marsu narazit, pokud moc rychle, planetu mine.

Už ve středu by se měla k Naději připojit i čínská sonda Tianwen 1, která chce v květnu na povrch spustit robotické vozítko. To bude 90 dní zkoumat oblast Utopia Planitia na severní polokouli. Příští týden také na Marsu přistane americká sonda Perseverance. Ta je doposud nejmodernějším vozítkem, které bude rudou planetu zkoumat.