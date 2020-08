Do Bohumína dorazil speciální tým. Žhář se měl přiznat, že oheň založil

Podle informací TV Nova dorazil v neděli brzy ráno na místo tragédie speciální tým DVI z Prahy. Jedná se o skupinu přibližně padesáti odborníků, kteří se zaměřují na identifikaci obětí hromadných neštěstí. Jde zejména o kriminalisty, forenzní experty, genetiky a stomatology.



"Musíme, stejně jako to bylo (při střelbě) ve fakultní nemocnici, identifikovat oběti. A to zcela jasně a bezprecedentně, což bude určitě práce, protože těla jsou poměrně zdevastovaná," vysvětlil už v sobotu večer šéf moravskoslezských policistů Tomáš Kužel.

Poslechněte si večerní brífink hejtmana, hasičů a policie:

Podle svědkyně požáru byla první policejní hlídka na místě do dvou minut. "Zadrželi pána a ptali se ho, jestli to zapálil. On jim s klidným hlasem řekl, že ano. Prý to udělal jen tak,“ řekla svědkyně.



Policisté poté potvrdili, že jednoho muže zadrželi. "V souvislosti s požárem jsme zadrželi jednoho člověka,“ napsali v sobotu po jednadvacáté hodině na twitter.

Pi tragick udlosti zemelo 11 osob. V souvislosti s porem byla zadrena jedna osoba. Kriminalist na ppadu intenzivn pracuj a v tuto chvli nelze poskytnout dn bli informace. — Policie R (@PolicieCZ) August 8, 2020



O tom, že se možná jedná o žhářský útok, hovořil také hejtman kraje Ivo Vondrák (ANO). "Děsivost celé události je umocněna tím, že to vypadá, že to byl žhářský útok,“ řekl doslova.



Zadržení podezřelého potvrdil také ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). "Člověk byl zadržen v bezprostředním okolí. Vypadá to, že to byl někdo z nejbližšího okolí bytu, pravděpodobně se jednalo o nějaké dlouhodobé sousedské spory. Momentálně je muž v režimu zadržení a bude vyslýchán,“ sdělil České televizi Hamáček.

Požár v jedenáctém patře panelového domu v Bohumíně vypukl krátce před sobotní 18. hodinou. Podle policistů i hasičů zemřelo jedenáct lidí, mezi nimi také tři děti. Dalších deset lidí se zranilo, včetně dvou hasičů a jednoho policisty.

Poslechněte se výpověď svědkyně z Bohumína: