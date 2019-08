První letošní burčák už je v prodeji! Vinaři zkoušejí zkvasit ale i rajčata

Letošní moravský burčák si zatím můžete koupit jen v jednom stánku. Vinaři z Valtic tradičně stáčejí zkvašený mošt jako první. Zákazníky musí přesvědčovat, že nejde o podvod. "Lidi nám to moc nevěří, že je to první burčák, někteří nám nadávají. Myslí si, že je to ze zahraničí," řekl prodejce burčáku Zdeněk Machuča.



Zkvašený hroznový mošt ze zahraničí se jako burčák přitom označovat nesmí. Tradiční burčák se může prodávat od 1. srpna, ale vinaři žádají posunutí termínu. Kvůli globálnímu oteplování totiž víno dozrává mnohem dřív. Loni měli vinaři burčák už v červenci, ale prodávat ho nesměli.



Letos termín stihli díky pomalejšímu nástupu léta. Někteří tak měli dost času na experimenty - pan Kurka třeba představil na rajčatových slavnostech zkvašený mošt, který poprvé vyrobil ze zeleniny.



Pravá sezóna burčáku přijde až za dva týdny a inspekce bude jako každý rok provádět namátkové kontroly. Mezi nejčastější prohřešky prodejců patří přidávání řepného cukru do kvasu a nastavování burčáku vodou. Inspektoři ale odhalili i chemiky, kteří neváhali použít syntetické barvivo.