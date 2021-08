K tragédii chybělo málo: Batole vypadlo z okna, vážně se zranilo

Záchranáře na Vyškovsku zaměstnal v pondělí odpoledne pád dítěte. "Batole se opřelo o síť proti hmyzu a spadlo na trávník před domem přibližně z výšky pět metrů," uvedla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

"Malého pacienta jsme ošetřili, podali léky na tišení bolesti, zafixovali a se středně těžkými až těžkými zraněními jej pak vrtulník transportoval k další péči do Dětské nemocnice v Brně," upřesnila Bothová.

Záchranáři zároveň upozorňují, že dítě může z okna vypadnout velmi snadno. Malé děti, obzvláště ty v batolecím věku, jsou velmi rychlé, vynalézavé a zvědavé. "Rodič musí být neustále ve střehu, stačí skutečně jen pár vteřin nepozornosti a může se stát neštěstí," zdůraznila Bothová.

Co tedy udělat pro to, aby váš potomek zůstal v bezpečí? "Dítě by se vůbec nemělo dostat na balkon, je potřeba zablokovat mu přístup na něj. Stejně tak by se nemělo dostat k otevřenému oknu. I když se rodič domnívá, že okno je dostatečně vysoko a dítě na něj nedosáhne, není to pravda," vysvětlila Bothová.

Děti můžou být v ohrožení života i tehdy, kdy přímo na balkoně nejsou. Stačí totiž, když si k oknu přisunou nějaký předmět a s jeho pomocí na římsu vylezou.

Ideálně by okno v blízkosti dítěte nemělo být otevřené vůbec. "Pokud je v domácnosti malý člen, je třeba mít na paměti, že síťka proti hmyzu pádu dítěte z okna nezabrání," doplnila na závěr Bothová.