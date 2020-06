K vejcím z podestýlky přimíchávají klecová! Vše odhalila skrytá kamera

Někteří čeští drůbežáři obcházejí legislativu, která jim ukládá značit vajíčka číslicí podle způsobu chovu slepic, uvádí spolek Obraz (zkratka pro Obránci zvířat). Dokládá to záznam ze skryté kamery z některých českých drůbežáren.



"Podestýlka je značená dvojkou a klecovina trojkou. Jenom podle toho poznáš, že je to podestýlka, nebo klec. Ale když jsou velký objednávky, tak se to nedá udělat. Takže normálně mašina to značí na dvojky všechno a jede se,” vysvětlila zaměstnankyně drůbežárny na jednom z pořízených záběrů. Podestýlková vejce totiž podle spolku supermarkety vykupují za vyšší cenu.

Natočené záběry Reportéři ČT poslali předsedovi představenstva společnosti Bohemia Vitae Jindřichův Hradec Miroslavu Ondřejovi. Ten vše odmítl s tím, že video někdo účelově sestříhal.

"Ponechávám bez komentáře způsob, jakým byl materiál pořízen. Pokud se někdo nechá zaměstnat za zcela jiným účelem než výkon závislé činnosti a takto pořizuje záběry skrytou kamerou, zasahuje tak do práv našich zaměstnanců i firmy. Dojde-li tak k poškození pověsti firmy a jejích obchodních partnerů, bude se muset naše společnost hájit, bránit a požadovat přiměřené zadostiučinění,“ uvedl Ondřej.



Poslanci se navíc v poslední době zabývají návrhem zákona, který by zakázal chov slepic v klecích. Mohli by o něm hlasovat v pátek. "Odpůrci zákazu se ohánějí tím, že si prý v obchodě může každý vybrat. Nová zjištění ukazují, že je to iluze,” prohlásil předseda Obrazu Marek Voršilka.