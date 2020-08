Voda v kašnách není na koupání. Umývají se v ní psi i bezdomovci

Koupání v kašnách je ve většině měst zakázané, a to z dobrých důvodů. Voda je totiž častokrát znečišťovaná koupáním psů nebo bezdomovci, kteří je využívají jako umývárny. I přes to, že voda vypadá na pohled čistá, může být plná bakterií.

Kdo si plete veřejné kašny s koupalištěm, riskuje mnohé zdravotní potíže. Pro někoho jde docela o příjemnou a zdánlivě nevinnou zábavou. Hygienici ale nemají povinnost kontrolovat v kašnách kvalitu vody. Jedná se totiž pouze o okrasný prvek nevhodný ke koupání. Odborníci na údržbu těchto zařízení stojí ale za názorem, že voda v kašnách je čistá a také zdravotně nezávadná.



"Při výstřiku z fontány je škoda, aby voda odtékala do kanalizace, a tak se vrací zpět do retenční nádrže. Písková filtrace čistí vodu od hrubších nečistot a k tomu se přidává potřebná chemie jako chlór, pH a také něco proti řasám. Ještě voda projde přes UV lampu a poté až do trysek. Rozhodně ale nedoporučuji, aby se voda pila, zdravotně závadná ale není,“ říká jednatel firmy Bazény fontány Jan Kuneš.

Lékaři na to mají ale jiný názor. "Koupání v kašnách zásadně nedoporučujeme. Můžeme se pořezat o střepy, které mohou být pod vodou schované. Také ale nevíme, kdo se tam koupal před námi. Pokud tam byla například zvířata, tak v kašně mohla opláchnout svoje výkaly. Voda může obsahovat i velké množství bakterií," říká přednosta Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha Petr Arenberger.

