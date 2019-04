K ISS míří loď Cygnus, na palubě má tuny vybavení

Více než tři tuny vědeckého materiálu, věcí pro posádku a dalšího vybavení má na Mezinárodní vesmírnou stanici dostat loď Cygnus. Kosmickou loď do vesmíru vynesla raketa Antares.

Raketa Antares v noci na čtvrtek vynesla do vesmíru vesmírnou loď Cygnus. Raketa startovala z leteckého centra na ostrově Wallops.

Samotný start byl naplánovaný na 22:36 našeho času, přímý přenos začal přibližně půl hodiny před startem. Přibližně dvě a půl hodiny po startu by mělo dojít k rozložení solárních panelů, celý proces by měl zabrat 30 minut.

Vesmírná loď by k ISS měla dorazit 19. dubna kolem 11:30 našeho času, zachycení robotickou paží bude mít na starosti Anne McClainová, zálohu jí bude dělat David Saint-Jacques, systémy bude během přiblížení kontrolovat Nick Hague.

Po zachycení řídící středisko na dálku vesmírnou loď otočí a nechá připojit k modulu Unity.

Cygnus u vesmírné stanice bude kotvit až do 23. června, následně se odpojí a vypustí CubeSaty. Na oběžné dráze má podle NASA vydržet až do prosince, následně by měl s několika tunami odpadu shořet v atmosféře.