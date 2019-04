K volbám už od 16 let? Návrh STAN zaujal i Piráty. ANKETA

U některých voleb by k volebním urnám mohli vyrazit lidé už od 16 let? Alespoň taková je představa nového předsedy hnutí Starostové a nezávislí Víta Rakušana. Návrhu by se nebránili ani Piráti, u většiny parlamentních stran ale podporu nemá.

Že by mohli lidé volit už od 16 let, zmínil po svém zvolení předsedou hnutí STAN Vít Rakušan. Rád by začal na komunální úrovni.

"Do budoucna by to mohlo platit pro všechny typy voleb, ale stejně jako v Rakousku a Estonsku chceme začít komunálními volbami, kde si chceme ozkoušet, zda zájem mladých lidí v této věkové kategorii je," uvedl Rakušan.

"Zároveň si myslíme, že jsou to ty volby, které bezprostředně ovlivňují jejich život. Je logické se začít angažovat ve městech a obcích," dodal a vyjádřil také přesvědčení, že mladá generace se v mnoha směrech lépe orientuje v záplavě informací, která se na lidi valí.

Estonsko umožňuje šestnáctiletým a sedmnáctiletým volit v komunálních volbách, v Rakousku oproti tomu mohou v tomto věku jít již k jakýmkoliv volbách. Jako druhý stát v EU snížila hranici u všech voleb na 16 let Malta. Nižší hranice platí také ve Skotsku pro volby do místního parlamentu, komunální volby a také platila pro referendum o skotské nezávislosti. Od 16 let mohou voliči k urnám také v Brazílii nebo Argentině.

Rakušan je přesvědčený, že návrh má šanci získat ve sněmovně podporu. Podle webu iDNES.cz to ale rozhodně nebude snadné. Že je pro poslanecký klub Pirátů deklaroval Mikuláš Ferjenčík. Ačkoliv byli sociální demokraté v minulosti spíše proti návrhu, snížení laťky se líbí i místopředsedkyni ČSSD a ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové.

Naopak proti posunu hranice se vyjádřili Richard Brabec (ANO), Petr Fiala (ODS), Jan Bartošek (KDU-ČSL) a Tomio Okamura (SPD). Komunisté jsou podle jejich předsedy Vojtěcha Filipa na debatu připraveni, důvody, proč by se hranice měla snížit, ale zatím neznají.