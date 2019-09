K záhadné Oblasti 51 se sjíždí stovky ufologů. Recese se může zvrtnout

Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us (Zaútočme na Oblast 51, všechny nás zastavit nemůžou). Tak se jmenovala facebooková událost, která vznikla v červenci jako recese. Rychle se k ní ale přidaly tisíce lidí, před smazáním jich v kolonce "zúčastním se" byly dokonce dva miliony.

"Všichni se sejdeme na nevadském venkově a zorganizujeme jednotlivé útočící skupiny. Pokud poběžíme rychleji než Naruto (postava z japonských manga komiksů - pozn. red.), budeme rychlejší než kulky. Pojďme se na ty mimozemšťany podívat," stálo v popisku události.

Přestože organizátor Matty Roberts akci zrušil, protože ji prý myslel jako nevinný vtip, už bylo pozdě. K vojenské základně, známé jako Oblast 51, se ve čtvrtek začaly sjíždět stovky lidí. Vše podrobně sleduje portál The Independent.

Až během pátku, kdy měla pomyslná razie nastat, se ukáže, zda někteří z účastníků mysleli akci vážně a pokusí se opravdu proniknout na základnu. Pokud by se přece jen někdo našel, musí počítat s tím, že bude riskovat svůj život, peníze nebo svobodu.

Americká armáda totiž oznámila, že bude svoji základnu bránit. "Oblast 51 je výcvikovým táborem pro americké ozbrojené síly a my odrazujeme všechny od toho, aby se pokusili do oblasti proniknout," uvedla už dříve mluvčí amerického letectva Laura McAndrewsová.

Na davy návštěvníků se připravují také městečka Rachel a Hiko poblíž základny, která je vzdálená asi hodinu jízdy od Las Vegas. Oblast 51 se po sérii neobvyklých úkazů stala zdrojem konspiračních teorií ufologů. Na základně mají být podle nich uskladněny mimozemské lodě či technologie pro cestování časem a další.