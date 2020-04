K Zemi se blíží v čase pandemie obří asteroid. Vypadá, jako by měl roušku!

Na rozdíl od šířící se epidemie koronaviru asteroid nepředstavuje pro lidstvo žádnou hrozbu. Naši planetu má minout v dostatečné vzdálenosti. Že by se i asteroid, který dostal přidělené označení 1998 OR2, obával nákazy?

„Protože nedokážeme přemýšlet o ničem jiném než o nemoci Covid-19, vidíme masku i v případě asteroidu 1998 OR2,“ popsala Anne Virkki z observatoře Arecibo v Puerto Rico. Domnělou roušku tvoří vrcholky a hřebeny, kterými je část asteroidu pokryta.

