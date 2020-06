K Zemi se rychle blíží asteroid, podle NASA může být nebezpečný

Asteroid, který dostal název 163348 (2002 NN4), je velký zhruba 254 až 568 metrů. Patří tedy do kategorie malých, nicméně přesto je podle webu spacereference.org větší než 90 % ostatních. Pro srovnání, Žižkovská televizní věž měří 216 metrů. Asteroid blížící se rychle k zemi je tak větší než ona, a to možná i více než dvojnásobně.

Jeho oběžná dráha se nachází v blízkosti Země, NASA ho proto vyhodnotila jako potenciálně nebezpečný. V sobotu bude od naší planety vzdálený "pouze" pět milionů kilometrů, což vzhledem k vesmírným vzdálenostem není mnoho. Bezprostřední nebezpečí Zemi však rozhodně nehrozí. Riziko střetu je poměrně nízké a malé asteroidy se při průletu atmosférou většinou zcela rozpadnou.

Asteorid 2002 NN4 obíhá kolem Slunce 300 dní, do blízkosti Země se tak dostává poměrně často. V sobotu kolem naší planety proletí rychlostí přes 11 tisíc kilometrů za hodinu a posléze zmizí na dalších devět let. Znovu by se do blízkosti Země měl dostat 7. června 2029, bude však dál než letos.