K ženám po 50 se dostal vadný lék: Může obsahovat cizorodé částice!

Jedna s šarží léku Activelle pro ženy v menopauze může obsahovat cizorodé částice a lidem tak způsobit nežáducí potíže. Státní ústav pro kontrolu léčiv varuje, aby lidé stahovanou šarži nekonzumovali a vrátili lék do té lékárny, kde byl zakoupený.

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal varování před šarží č. JF72274 léku Activelle kvůli vadné jakosti. Ta spočívá v možné přítomnosti cizorodé částice v léku.

"Jedná se o přípravek s kombinovanou hormonální substituční terapií. Obsahuje dva typy ženských hormonů, estrogen a progestagen," popsal lék SÚKL. Používá se u žen po menopauze, kdy od poslední přirozené menstruace uběhl minimálně 1 rok.

Ústav doporučuje načaté i nepoužité balení léku vrátit do lékárny, ve které byl vydaný. Vyměnit ho můžete za balení nové a to z jiné šarže, výměna za peníze možná není. Lékárny vyměňují přípravek až do 31. 1. 2020.



Šarže č. JF72274 je u nás dostupná od července 2019. "Zatím nebylo hlášené žádné podezření na nežádoucí účinky spojené s požitím tohoto léku, ale díky stažení mizí i to nejmenší riziko pro pacientku," dodává SÚKL. To je sice minimální, ale nelze vyloučit, protože lék nesplňuje parametry kvality.