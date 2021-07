Kadeřnice k sobě navigovala klienta, ten málem skončil s autem v přehradě

Vždy, když někam vyrážíte, je dobré si nejdříve prostudovat cestu. Alespoň to doporučují hasiči. "Že se necháte navést navigací do pole, to jistě řada řidičů zná, ale když vás navádí po telefonu žena, tak pozor, ať nedopadnete jako řidič v pátek odpoledne na Seči – můžete totiž skončit i v přehradě," popsala mluvčí hasičů Jana Poláková.

Muž jel za svou kadeřnicí, která mu po telefonu vysvětlovala cestu. Někde se ale stala chyba a muž místo na kadeřnickém křesle skončil málem ve vodě. Řidiči nezbylo než zavolat pomoc.

"Bezradnému řidiči ochotně pomohli profesionální hasiči ze stanice Seč. Nejdříve nemohli pána s vozem najít, skončil totiž daleko mimo komunikaci na úzké polní stezce, hned vedle přehrady u vody," doplnila Poláková.

Hasiči auto vyprostili a vrátili zpět na cestu. Řidiči popřáli šťastnou cestu a dále doufali, že pán v pořádku dojel tam, kam potřeboval.