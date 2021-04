Kadeřnictví či manikúra? Jak se bude rozvolňovat, řekne ministr Havlíček

Další rozvolnění protiepidemických opatření přijde nejdřív 26. dubna. Podle čeho se rozhodne, zda k němu dojde či nikoli? A které provozovny se otevření dočkají?

"Za ministerstvo průmyslu a obchodu bychom navrhovali, že v té první fázi by to měly být služby, které jsou nenahraditelné. To znamená, co se nedá koupit přes internet. Jedná se například o kadeřníky a služby jako jsou pedikúra, manikúra a jiné," řekl Havlíček.

Za jakých podmínek se některé služby budou moci otevřít? A mají se na to podnikatelé spoléhat, když už je takto v minulosti ministr Havlíček navnadil a pak z toho nic nebylo? Jak bude menšinová vláda fungovat bez tolerance komunistů?

Ve středu v 17:45 na tyto a další dotazy odpoví ministr Havlíček moderátorce Báře Divišové v pořadu TN.cz Napřímo. A co by zajímalo vás? Dotazy můžete psát níže a my se v pořadu Napřímo zeptáme za vás.